　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普重課46%關稅　越南願將美商品進口稅率「降至0%」

▲▼越南國家主席​​蘇林。（圖／路透）

▲越共總書記蘇林於4日晚間與美國總統川普通話。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國2日宣布，由於越南對美國商品進口稅率高達90%，決定對越南課徵46%的對等關稅。越共總書記蘇林於4日晚間與美國總統川普通話，表示越南願意將自美國進口的商品稅率下調至0%，並建議美方對越南輸美商品採取相同稅率。

根據越南快訊（VnExpress）報導，兩國領導人高度評價此次通話，並重申希望繼續加強雙邊合作，認為雙邊關係在各領域都發展良好。

在討論促進貿易往來的措施時，蘇林強調，越南願與美方對話，將自美國進口的商品稅率降至0%，並建議美方對自越南進口的商品採取相同稅率。此外，蘇林表示，越南將繼續自美國進口更多需要的商品，並鼓勵美國企業加強對越南的投資，越方將為其創造便利條件。

報導指出，兩國領導人同意及早簽署雙邊協議以具體化上述承諾。蘇林誠摯邀請川普伉儷再度訪問越南，川普愉快地接受邀請，並表示希望早日與蘇林見面。

越南2024年對美貿易順差排名全球第三，外界多次點名越南將遭美國關稅重擊。美國2日宣布，由於越南對美國商品進口稅率高達90%，決定對越南課徵46%的對等關稅，使越南成為受對等關稅衝擊最大的國家之一。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3544 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全球股災　Joeman「烏鴉嘴」影片曝光
美課徵台灣32%關稅　他曝川普1點值得鼓掌：還有3件事可做
載客到圓山大飯店「停車11分鐘」收300元　司機怒PO發票開
賈吉又炸！　開季7戰6轟17打點締史上紀錄
全球股市血洗「對等關稅」能退場？　川普發話了
台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光
清明連假Day3變天！下週鋒面報到　連續7天有雨
快訊／6.9強震襲巴布亞紐幾內亞！　海嘯警報發出
台股下周「崩跌2000點不意外」　專家：抄底前要先想破底怎辦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

再批台灣「搶走晶片產業」　美商務部長：美國要奪回主導地位

市值王「蘋果」跌破3兆美元！　美股雪崩入熊市

全球股市血洗「對等關稅」能退場？　川普發話了

川普宣布TikTok禁令延長75天！傳沃爾瑪有意收購　發言人急澄清

美財長：股市暴跌是科技七雄的問題　非川普所致

6.9強震襲巴布亞紐幾內亞！　海嘯警報發出

川普重課46%關稅　越南願將美商品進口稅率「降至0%」

聯準會主席警告關稅將引爆通膨　川普喊話快降息「別再搞政治了」

「Nike經典鞋恐飆漲10%」 業界人士分析：越南製鞋基地受衝擊

中國報復升級　美企杜邦遭反壟斷調查

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

#高雄輕軌 又被撞！ 三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦

#李珠珢 #南珉貞直接露香肩拼了！互動超萌且福利滿滿XD

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

木村拓哉離台　上前打招呼超暖

再批台灣「搶走晶片產業」　美商務部長：美國要奪回主導地位

市值王「蘋果」跌破3兆美元！　美股雪崩入熊市

全球股市血洗「對等關稅」能退場？　川普發話了

川普宣布TikTok禁令延長75天！傳沃爾瑪有意收購　發言人急澄清

美財長：股市暴跌是科技七雄的問題　非川普所致

6.9強震襲巴布亞紐幾內亞！　海嘯警報發出

川普重課46%關稅　越南願將美商品進口稅率「降至0%」

聯準會主席警告關稅將引爆通膨　川普喊話快降息「別再搞政治了」

「Nike經典鞋恐飆漲10%」 業界人士分析：越南製鞋基地受衝擊

中國報復升級　美企杜邦遭反壟斷調查

Nissan、雷諾公布新戰略！調整交叉持股、明年推Twingo雙生電動車

全球股災　Joeman「烏鴉嘴」影片曝光

羅伯斯談弗里曼傷勢：給他時間休養！目標12日回歸

小孟老師／4月5日星座運勢　魔羯跟朋友合好的好日子

職場大革命　未來工作空間的致勝關鍵

投手大谷復出倒數？羅伯斯曝最新投球計畫

再批台灣「搶走晶片產業」　美商務部長：美國要奪回主導地位

圓夢！　彰泰國中「學霸美少女拚」進北一女科學班

清明掃墓上香拜祖先被煙嗆到　陸男一檢查罹肺炎

《白雪公主》票房、評價跌穿地心！迪士尼急喊停真人版《魔髮奇緣》

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

國際熱門新聞

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

聯準會主席鮑爾警告關稅引爆通膨　川普喊話快降息

股市暴跌！股神巴菲特曝「1箴言」教散戶應對

10年前最後一次花錢　女辭職過0元生活

即／川普宣布：我的政策永遠不會改變

6.9強震襲巴布亞紐幾內亞　海嘯警報發出

中國報復　美企杜邦遭反壟斷調查

「Nike經典鞋恐飆漲10%」 業界人士分析：越南製鞋基地受衝擊

全球股市血洗「對等關稅」能退場？　川普發話了

iPhone 16 Pro Max恐飆漲至7.6萬

北韓大學生酸「援俄士兵死一堆人」遭流放！

馬斯克出數學題　答對就能到特斯拉上班

她不孕求子「拚2年懷孕」！分娩併發症猝逝

更多熱門

相關新聞

川普對台課32%關稅　創新創業總會提5建議喊話政府

川普對台課32%關稅　創新創業總會提5建議喊話政府

美國總統川普宣布國家進入經濟緊急狀態，並實施對等關稅政策。對所有國家徵收10%的基準關稅，對貿易逆差較大的國家徵收更高的關稅。台灣因對美逆差比例較高，被課徵32%關稅，對中小企業有相當衝擊，身為台灣新創總會會長及家登董事長的邱銘乾，也代表新創總會提供5大建議喊話政府，希望能夠一起度過難關。

聯準會主席鮑爾警告關稅引爆通膨　川普喊話快降息

聯準會主席鮑爾警告關稅引爆通膨　川普喊話快降息

「Nike經典鞋恐飆漲10%」 業界人士分析：越南製鞋基地受衝擊

「Nike經典鞋恐飆漲10%」 業界人士分析：越南製鞋基地受衝擊

川普關稅大刀恐衝擊勞工　勞動部4措施關注青年就業、無薪假

川普關稅大刀恐衝擊勞工　勞動部4措施關注青年就業、無薪假

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

關鍵字：

川普關稅貿易戰中美貿易戰對等關稅北美要聞越南東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

川普關稅連2天血洗美股　道瓊狂瀉2145點

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

台股崩2000點不意外　專家：抄底前要先想破底怎辦

大甲媽起駕！1分多鐘通過廟埕

明起變天降溫！下周鋒面接力「雨區擴大」　中部以北防大雨

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」

大甲媽剛起駕就開打　一堆阿志頭嗆：輸贏啊

蕭美琴笑問「清明節潤餅包什麼料」　一票人崩潰

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

陸反擊美國扯台灣　11公司進不可靠清單

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

聯準會主席鮑爾警告關稅引爆通膨　川普喊話快降息

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

股市暴跌！股神巴菲特曝「1箴言」教散戶應對

更多

最夯影音

更多

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面