川普重課46%關稅　越南願將美商品進口稅率「降至0%」

▲越共總書記蘇林於4日晚間與美國總統川普通話。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國2日宣布，由於越南對美國商品進口稅率高達90%，決定對越南課徵46%的對等關稅。越共總書記蘇林於4日晚間與美國總統川普通話，表示越南願意將自美國進口的商品稅率下調至0%，並建議美方對越南輸美商品採取相同稅率。

根據越南快訊（VnExpress）報導，兩國領導人高度評價此次通話，並重申希望繼續加強雙邊合作，認為雙邊關係在各領域都發展良好。

在討論促進貿易往來的措施時，蘇林強調，越南願與美方對話，將自美國進口的商品稅率降至0%，並建議美方對自越南進口的商品採取相同稅率。此外，蘇林表示，越南將繼續自美國進口更多需要的商品，並鼓勵美國企業加強對越南的投資，越方將為其創造便利條件。

報導指出，兩國領導人同意及早簽署雙邊協議以具體化上述承諾。蘇林誠摯邀請川普伉儷再度訪問越南，川普愉快地接受邀請，並表示希望早日與蘇林見面。

越南2024年對美貿易順差排名全球第三，外界多次點名越南將遭美國關稅重擊。美國2日宣布，由於越南對美國商品進口稅率高達90%，決定對越南課徵46%的對等關稅，使越南成為受對等關稅衝擊最大的國家之一。