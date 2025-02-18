搶攻19億穆斯林旅遊商機　日月潭風管處推友善環境

▲日月潭管理處推動穆斯林旅遊友善環境輔導計畫，搶攻19億穆斯林旅遊市場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

據2024年「全球穆斯林旅遊指數(GMTI)」顯示，臺灣是穆斯林造訪非伊斯蘭國家之旅遊人數最多的前3名國家；日月潭國家風景區管理處為迎接全球19億穆斯林旅遊市場，致力提升當地觀光旅遊業者對伊斯蘭文化的理解與接待服務能力，以營造更友善便利及具當地特色之穆斯林旅遊環境，期吸引更多穆斯林旅客造訪。

日管處指出，GMIT指數為萬事達卡與新月評等聯合發表，臺灣在非伊斯蘭合作組織旅遊目的地(non-OIC destinations)已連續三年獲得第3名；該處自去(113)年12月於埔里先後舉辦說明會、教育訓練暨觀摩活動，吸引眾多日月潭觀光圈內的知名景點、飯店、民宿與餐廳業者共同參與，安排專業講解穆斯林文化及實際走訪穆斯林友善據點，強化業者對穆斯林旅遊需求的理解，同時能夠從旅客角度出發，提升穆斯林旅遊服務。

日管處表示，該次訓練特邀台北清真寺基金會董事長鄭泰祥分享，以及伊斯蘭事務專家馬孝棋教長帶領業者深入解析伊斯蘭宗教文化與穆斯林旅客之需求：涵蓋Halal飲食、禮拜設施、住宿環境與友善設施等關鍵要素，也邀請獲穆斯林友善認證的標竿業者，分享接待穆斯林旅客的實務經驗、建置穆斯林友善環境之初始理念及推動軌跡。

日管處表示，本(114)年度計畫共開放20個輔導名額，並串聯成2條日月潭穆斯林友善旅遊路線，亦製作專屬宣傳摺頁置於各宣傳管道，讓穆斯林旅客方便獲取日月潭穆斯林旅遊友善資訊，並預計於年中舉辦行銷推廣活動與成果發表會，歡迎國內外旅遊業者共襄盛舉，一起擴大日月潭在國際穆斯林旅遊市場的影響力，合力打造日月潭成為穆斯林旅客來台的首選旅遊地。