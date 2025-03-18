林業先烈殉職後不返陸　人倫榮民塔春季祭典感念貢獻

▲林業保育署南投分署舉辦人倫分站榮民塔春季祭典。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

位於信義鄉人倫林道的因公殉職人員紀念塔，至今年已有64年歷史，原安置70多名榮民骨灰罈；林業保育署南投分署指出，塔內有部分榮民長生祿位被迎回對岸歸根，但也有經「擲筊」後表示不願隨親人返陸，因此目前塔內祭祀人數共65位，不但於軍旅服役時捍衛疆土、退役後獻身林業建設，身後英魂更長留第二故土。

林保署南投分署於3月17日於水里工作站人倫分站榮民塔舉行春季祭祀活動，由分署長李政賢擔任主祭官，率領員工、造林業者，會同警政署保第總隊第六大隊張副大隊長嘉男、退輔會南投縣榮民服務處處長王怡文等共50餘人參與。

李政賢表示，早期政府利用森林資源、開闢林道運送木材，以促進國內經濟發展，於民國45年先後接收輔導就業榮民500餘人，分派協助造林、保林、木材生產、機械運輸、開闢防火線及開築林道等工作；因闢修道路過程艱辛危險，致有70多位榮民弟兄不幸在工作期間殉職。

▲▼人倫林道。

至民國50年12月28日，南投分署於人倫林道17公里處集資建造紀念塔1座，感念殉職榮民先烈功在國家；李政賢說明，有部分殉職榮民在中國大陸尚有親屬，其長生祿位由親人迎回，但也有者透過「擲筊」表意後留下，現塔內祭祀者包括含有編號52位及沒編號13位。

林業保育署南投分署表示，每年清明節及中元節皆會舉行祭祀活動，也呼龥一般民眾或山友到山區活動或行走林道間時，同存感恩的心、緬懷前人的付出。