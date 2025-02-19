7-11打造「齋戒月友好商店」！東南亞專區夯品破百種　年抵達千間

▲7-ELEVEN啟動「齋戒月友好商店」計畫。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接3月即將來臨的「穆斯林齋戒月」，7-ELEVEN啟動「齋戒月友好商店」計畫，擴大標示「無豬肉」、「無酒精」餐食，滿足穆斯林需求。門市「東南亞商品專區」引進超過百種商品，泡麵、零食都熱賣，預計年底可達千店。全家則率通路之先啟動「友善移工計畫」近一年，相關商品專區今年可達900間店。

▲7-ELEVEN「東南亞商品專區」引進超過百種商品。（圖／業者提供）



據外部資料統計，在台外籍移工突破80萬人、新住民家庭更超過百萬人，且2024年菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國與越南來台觀光人次近200萬人次，7-ELEVEN因此擴大旅居商機，針對國際消費客群，優化「多元餐飲」、「多語友善環境」、「生活服務」。

▲7-ELEVEN首次啟動「齋戒月友好商店」計畫。（圖／業者提供）



針對一年一度的穆斯林齋戒月，7-11 更首次啟動「齋戒月友好商店計畫」尊重多元宗教文化。業者說明，目前全球穆斯林人口已超過20億，據統計，全台穆斯林人口約30萬人，來台國際旅客有超過百萬人是穆斯林。2月28日起為期30天的齋戒月期間「日出到日落禁止飲食」，在準備禁食前，都需要足夠的熱量保存體力。7-11 提供多樣化餐飲選擇，打造在地穆斯林購物友好商店。

7-11近200家指定門市，冷藏鮮食櫃提供「無豬肉原料」與「無酒精商品」中英文標示，提供便利的飲食選擇。指定門市的「東南亞商品專區」更全新引進富含營養的「AL-TAAJ DATES 椰棗果乾」、「Marjan椰子風味濃縮飲料」，讓穆斯林在齋戒期間補充能量。

▲7-11 販售印尼椰棗果乾、椰子風味濃縮飲料等商品，滿足穆斯林齋戒月期間需求。（圖／業者提供）



7-11更在去年11月，首創推出第一張友善外籍人士的隨取卡「must-buy gift card」，在全台指定240家門市販售，卡面採多語系設計，讓外籍人士購買與使用更輕鬆，每張1000元，回饋率高達10%，至今已銷售超過8成。

▲友善外籍人士的隨取卡「must-buy gift card」回饋高達10%。（圖／業者提供）

另外，觀察外籍客喜歡體驗CITY現調系列飲品，但面對多樣化飲品常有選擇困難，為便利點餐服務，CITY現調系列飲品已提供「8國語系Menu」，包括印尼、越南、泰國、菲律賓等語言，打造更國際化的現調飲料體驗。

2024年起針對工業區、醫院等特定商圈250家門市，也設置專屬語言版本的活動海報、關懷友善墊板等，目前已有英語、日語、韓語、印尼、越南、泰國、菲律賓等各國語言，便利來台旅居人士需求。

▲▼7-ELEVEN推出關懷友善墊板、ibon也有多國語言服務。（圖／業者提供）

2024年ibon便利生活站，更提供「外語服務」選項，不到一年的時間已經有近百萬人次使用，其中以「移工匯款」、「列印服務」、「包裹寄取」、「叫車服務」等最受到外籍人士青睞。

7-11也於特定商圈門市設置「東南亞商品專區」，引進泰國、馬來西亞、印尼等東南亞熱門夯品超過百種，其中以泡麵、休閒食品銷售最好，預計到今年底可達千店。

★全家友善移民工計畫

全家2024年率零售業之先，啟動「全家一起友善移工計畫」，服務上線近一年，成為移工朋友認證最友善的便利商店。為了降低移民工因「語言隔閡」產生的消費困境，打造「多語系友善賣場」，目前全台4300間店已導入東南亞4國語系「溝通友善墊板」，方便店員跟移工溝通無礙。

▲全家「溝通友善墊板」擴及全台超過4300間店舖。（圖／全家提供）

全店鮮食凡成分中無豬肉、無豬油，包裝正面也都印上「NO PORK」友善標示，減少誤踩飲食禁忌痛點。

全家「Let’s Café、搖搖茶吧」現調飲品，也導入印尼文、越南文版本電子菜單。此外，FamiPort機台針對移工常用的服務，如「代碼繳費、儲值電信卡、列印、叫計程車」等，提供東南亞、英日文等6國語系介面。

▲全家服務機台提供多國語言服務。（圖／記者林育綾攝）

全家APP也支援東南亞及中英日韓「8國語系介面」，更有東南亞友善商店地圖，為移民工族群提供友善便利的線上線下消費體驗。

▲全家APP地圖「東南亞商品友善地圖」，提供多語系呈現。（圖／全家提供）

▲全家「東南亞商品專區」將擴大至900間店。（圖／記者林育綾攝）

滿足思鄉情緒，全家自109年起即針對住宅區、工業區等鄰近店舖導入「東南亞商品專區」，販售近百款東南亞進口商品，目前已導入超過650店，今年目標擴大至900店，「NO PORK」無豬肉熟食區目前已導入150店，也將視商圈需求導入更多店舖。

▲全家化身「全國最大移工中文教室」，可以就近到全家領取中文學習教材。（圖／全家提供）

今年起全台超過4300間全家店舖更化身「全國最大移工中文教室」，在店外張貼One-Forty 2025移工人生學校招生海報，提供雇主及移工朋友中文學習相關管道資訊，解決在台生活的「語言隔閡」痛點。