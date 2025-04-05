　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／民眾黨「大罷免潮」政治紅利少　憂藍不禮讓2026「恐淪墊腳石」

▲▼台灣民眾黨「323人民要當家!」全民問政宣講，黃國昌與陳佩琪及民眾黨黨公職人員高喊「民進黨還錢」。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨近期展開「人民要當家」宣講，場場都聚焦在反駁民進黨政府在總預算案的言論，目前尚未針對大罷免表態。（資料照／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

大罷免浪潮來襲，截至目前為止，共有35位泛藍立委、12位民進黨立委，以及被停職中的新竹市長高虹安進入二階連署；民眾黨除了在黨主席黃國昌下令「守下新竹」外，原本想要協助罷免雙北綠委行動，但據了解，因為國民黨的動向不明，民眾黨態度轉為「觀望」，且黨內有地方人士對「藍白合作」傳出異音，認為白恐怕拿不到任何政治紅利，僅只有「提前練兵」而已，「國民黨在2026提名也不會禮讓我們，民眾黨不能變墊腳石。」

目前進入二階連署的民進黨立委，以「台北雙吳」仇恨值最高，因吳思瑤身為立院民進黨團幹事長，屢屢與黃國昌有言語衝突，而吳沛憶則是點出民眾黨前立委吳春城的壯世代爭議，加上民眾黨前黨主席柯文哲被羈押，讓民眾黨支持者們對民進黨的恨意急速攀升。

▲柯文哲遭羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲因京華城案遭羈押禁見至今，加上近期身體狀況變差，一度住院開刀，引爆小草想「下架賴清德」的怒火，也加深想要罷免綠委的決心。（資料圖／記者林敬旻攝）

不過，由黃國昌協助發起的「掃除綠衛兵」行動，今年2月22日在萬華舉辦第一場誓師大會後，就沒有動靜；由於「掃除綠衛兵」原本下一波行動，應該是要在北投士林登場，結果卻遲遲沒有新活動，引發基層支持者焦慮。黨內人士透露，這是因為剛好卡到第一階連署結束、第二階連署尚未開始，僅是時機點尷尬而已。

據了解，民眾黨2日中午由黃國昌主持黨政會議，原本要討論罷免潮的下一波行動，但國民黨青年軍尚未領取第二階段連署表格，預計在清明連假後才採取行動，所以黃國昌僅交代組織部要與雙北地方議員交換意見，下週再做討論，該場會議對罷免案的新進度可說是零。

且民眾黨內也不太清楚，組織部還要跟地方議員做何種意見交換？黨內人士認為，其實「掃除綠衛兵」志工早已蓄勢待發，就只差「點火」而已，礙於目前國民黨青年尚未領表，「就算志工態度積極，沒正式領表前，民眾黨要怎麼動？」因此現階段態度就是「觀望」。

「大罷免潮」白助藍好處少　地方怨：藍狂殺柯文哲「現在又要我們幫？」

不僅如此，民眾黨在「罷免」這件事情上，究竟可以拿到什麼政治紅利？畢竟除了新竹市的高虹安以外，其他都是藍綠立委，民眾黨8席立委都屬於不分區，根本不受影響，牽動到的只有2026九合一大選；殘酷的是，綠委被罷免成功的機會未知，就算罷綠成功，要進行立委補選，民眾黨要派誰出戰？國民黨會願意這個立委席次機會，禮讓給民眾黨嗎？

民眾黨內人士A認為，好處是「提前為2026練兵」，這確實是一個好的機會，可以藉此與地方民眾、里長增加互動，「況且我們也不能在大罷免這局完全缺席，否則將被邊緣化。」但被問到若罷免民進黨立委成功，國民黨會不會禮讓民眾黨，支持民眾黨的人士補選立委？該人士語帶保留，顯然有些為難。

▲▼ 國民黨台北市議員鍾小平北檢按鈴，控告內政部長違反內亂外患罪。（圖／記者黃資真攝）

▲國民黨台北市議員鍾小平去年不斷在政論節目狂咬柯文哲，現階段國民黨面臨大罷免潮，想要尋求民眾黨支援，鍾成為民眾黨地方人士最不想合作的主因。（資料圖／記者黃資真攝）

另也有黨內地方人士B抱持不同態度，批評「柯文哲今天會被送進去土城看守所，從頭到尾都是京華城案，國民黨的鍾小平、游淑慧當初只為個人聲量狂打柯文哲，殺到刀刀見骨，現在還要我們合作？」

B直言，「藍白合作這題，或許在立院很有共識，可是在地方呢？2026提名會禮讓我們嗎？」國民黨希望民眾黨能多多幫忙，但誰能確保民眾黨小雞們幫完以後，國民黨不會踩上來，「之前狂殺柯文哲，現在遇到狀況，又要民眾黨幫忙，然後2026在地方議員選舉『推好推滿人選』，我們民眾黨不可以在大罷免這局，變成國民黨的墊腳石，沒有這種道理！」

此外，還有其他黨內人士C感嘆，知道民眾黨不能在罷免議題上缺席，可是看到例如中廣前董事長趙少康等藍營人士，明明急著想要民眾黨幫忙，卻又要故意踩一腳說「現在台灣最後悔的人是柯文哲」、「如果當初答應當副總統，現在什麼事情都沒有了」等言論，「國民黨這種『老大心態』不改，只想等我們主動去談，那就一輩子別想拉賴清德下來了！」

儘管「小草」們因為柯文哲被羈押，所以對民進黨仇恨值大增、情緒激昂，但民眾黨黨內已開始出現不同想法，態度轉向保守；藍白舊恨未解，又碰上國民黨黨中央現階段態度不明，大罷免「藍白合作」恐還有待討論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 8553 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
整理爺爺遺物發現9本書！「千年前寶物」估出天價
綠博小火車撞死爸爸！兒心碎招魂：根本來不及…轟縣府責任最大
大谷翔平盜壘遭逮「連38場紀錄中斷」　捕手驚呼：怎麼會跑？
機車道1天6摔車　30歲男摔斷脊椎死亡
台灣祭傳麵包下藥性侵　警方曝真相
鋒面接力　下周2天雨最猛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／軍聞社新影片警示國人「別讓日常被偷走」　軍演悄悄讓人習慣

北市公布去年消費爭議排名　網購類最多蝦皮731件居第一

綠營、總統諮議涉共諜案　作家：不是財就是色！選幕僚會更重操守

曝川普關稅底線在「20％左右」　學者：台灣應以此做為談判目標

幕後／民眾黨「大罷免潮」政治紅利少　憂藍不禮讓2026「恐淪墊腳石」

卓內閣想2天僅提880億救產業　藍委諷：要有心理準備面對震撼

幕後／藍委抗罷自救策略曝　「空戰冷、陸戰熱」鎖定基本盤對決

高關稅卓揆束手無策？　李艷秋酸：由柯建銘領銜談判「瘋癲中藏智慧」

葉元之成罷藍首張骨牌！　藍委盼合體縣市首長搏生機

台灣被美課徵32%關稅　他曝川普1點值得鼓掌：還有3件事可做

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

#高雄輕軌 又被撞！ 三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦

#李珠珢 #南珉貞直接露香肩拼了！互動超萌且福利滿滿XD

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

木村拓哉離台　上前打招呼超暖

影／軍聞社新影片警示國人「別讓日常被偷走」　軍演悄悄讓人習慣

北市公布去年消費爭議排名　網購類最多蝦皮731件居第一

綠營、總統諮議涉共諜案　作家：不是財就是色！選幕僚會更重操守

曝川普關稅底線在「20％左右」　學者：台灣應以此做為談判目標

幕後／民眾黨「大罷免潮」政治紅利少　憂藍不禮讓2026「恐淪墊腳石」

卓內閣想2天僅提880億救產業　藍委諷：要有心理準備面對震撼

幕後／藍委抗罷自救策略曝　「空戰冷、陸戰熱」鎖定基本盤對決

高關稅卓揆束手無策？　李艷秋酸：由柯建銘領銜談判「瘋癲中藏智慧」

葉元之成罷藍首張骨牌！　藍委盼合體縣市首長搏生機

台灣被美課徵32%關稅　他曝川普1點值得鼓掌：還有3件事可做

美股大逃殺！單周跌幅5年來最慘　恐慌指數飆升

金賽綸離世49天！　14年摯友金寶羅「百字文哀悼」曝她生前燦笑片

影／軍聞社新影片警示國人「別讓日常被偷走」　軍演悄悄讓人習慣

瘋電影／喵的奇幻漂流　拿到奧斯卡金像獎的喵

安眠藥+啤酒！小黃成「移動神主牌」　逆撞休旅車猛推10米

大谷翔平盜壘失敗　羅伯斯表情嚴肅：決定跑就必須確保成功

台股皮皮挫　486先生喊「逢低要加碼」先做1事：不會長期在低點

訪問／永瀨廉謙虛國寶神顏：只有92分！　購物「超俗台灣LV」送高橋海人

雞油白飯＋麵線免費吃到飽！桃園超值薑母鴨　內用還送整罐豆腐乳

LeSportsac x Roberto Cavalli話題聯名開賣！斑馬紋輕量款、空氣包必收

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

政治熱門新聞

蕭美琴笑問「清明節潤餅包什麼料」　一票人崩潰

卓榮泰拋共商國是　國民黨團提「5堅持」：民進黨有誠意就協商

王世堅勸柯建銘：不能意見不同就罵人匪諜

台被課32%關稅　他曝川普1點值得鼓掌

痛罵卓榮泰「廢物」　楊蕙如：邏輯錯亂

不普發1萬？　張善政籲：中央可用5283億超徵稅收應對川普關稅

台灣遭課稅32％　財政部提「增補助＋減利息」救國內廠商

卓內閣想2天僅提880億救產業　藍委諷：要有心理準備面對震撼

即／台吃「補貼關稅止痛藥」　朱立倫：多國已派人赴美

曝川普關稅底線在「20％左右」　學者：台灣應以此做為談判目標

賴清德未在川普社群留言！藍酸賴當小編翻車　林亮君批沒格調

幕後／空戰冷、陸戰熱　藍委抗罷自救策略曝

黃國昌批卓榮泰不該繼續當閣揆　喊話賴清德停止黨同伐異

因應川普關稅政院祭880億元助產業　葛如鈞：我要暈倒

更多熱門

相關新聞

葉元之成罷藍首張骨牌！　藍委盼合體縣市首長搏生機

葉元之成罷藍首張骨牌！　藍委盼合體縣市首長搏生機

國民黨立委葉元之被視為「大罷免戰的第一張骨牌」，新北藍委洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔也被鎖定。藍營人士直言，這次大罷免針對的並非個別立委，而是「國民黨」整體，恐對未來選情產生深遠影響；建議藍委與首長多合體，期望在市政滿意度下，求得更高的生機。

卓榮泰拋共商國是　國民黨團提「5堅持」：民進黨有誠意就協商

卓榮泰拋共商國是　國民黨團提「5堅持」：民進黨有誠意就協商

美國關稅戰　朱立倫批賴：國泰民安或毀滅台灣？

美國關稅戰　朱立倫批賴：國泰民安或毀滅台灣？

即／尹錫悅被罷免！本人首度回應

即／尹錫悅被罷免！本人首度回應

南韓最晚６／３大選　熱門參選人曝光

南韓最晚６／３大選　熱門參選人曝光

關鍵字：

民眾黨柯文哲國民黨罷免民進黨2026九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

川普關稅連2天血洗美股　道瓊狂瀉2145點

關稅衝擊　任天堂：暫停美國預購Switch 2

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

大甲媽剛起駕就開打　一堆阿志頭嗆：輸贏啊

6.9強震襲巴布亞紐幾內亞　海嘯警報發出

台積電周一補跌「甚至跌停」？專家給答案

明起變天降溫！下周鋒面接力「雨區擴大」　中部以北防大雨

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

台股崩2000點不意外　專家：抄底前要先想破底怎辦

全球第4大車廠宣布：裁撤美國5廠900員工

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

即／對等關稅重創股市！　川普說話了

蕭美琴笑問「清明節潤餅包什麼料」　一票人崩潰

更多

最夯影音

更多

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面