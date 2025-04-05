幕後／民眾黨「大罷免潮」政治紅利少　憂藍不禮讓2026「恐淪墊腳石」

▲民眾黨近期展開「人民要當家」宣講，場場都聚焦在反駁民進黨政府在總預算案的言論，目前尚未針對大罷免表態。（資料照／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

大罷免浪潮來襲，截至目前為止，共有35位泛藍立委、12位民進黨立委，以及被停職中的新竹市長高虹安進入二階連署；民眾黨除了在黨主席黃國昌下令「守下新竹」外，原本想要協助罷免雙北綠委行動，但據了解，因為國民黨的動向不明，民眾黨態度轉為「觀望」，且黨內有地方人士對「藍白合作」傳出異音，認為白恐怕拿不到任何政治紅利，僅只有「提前練兵」而已，「國民黨在2026提名也不會禮讓我們，民眾黨不能變墊腳石。」

目前進入二階連署的民進黨立委，以「台北雙吳」仇恨值最高，因吳思瑤身為立院民進黨團幹事長，屢屢與黃國昌有言語衝突，而吳沛憶則是點出民眾黨前立委吳春城的壯世代爭議，加上民眾黨前黨主席柯文哲被羈押，讓民眾黨支持者們對民進黨的恨意急速攀升。

▲柯文哲因京華城案遭羈押禁見至今，加上近期身體狀況變差，一度住院開刀，引爆小草想「下架賴清德」的怒火，也加深想要罷免綠委的決心。（資料圖／記者林敬旻攝）

不過，由黃國昌協助發起的「掃除綠衛兵」行動，今年2月22日在萬華舉辦第一場誓師大會後，就沒有動靜；由於「掃除綠衛兵」原本下一波行動，應該是要在北投士林登場，結果卻遲遲沒有新活動，引發基層支持者焦慮。黨內人士透露，這是因為剛好卡到第一階連署結束、第二階連署尚未開始，僅是時機點尷尬而已。

據了解，民眾黨2日中午由黃國昌主持黨政會議，原本要討論罷免潮的下一波行動，但國民黨青年軍尚未領取第二階段連署表格，預計在清明連假後才採取行動，所以黃國昌僅交代組織部要與雙北地方議員交換意見，下週再做討論，該場會議對罷免案的新進度可說是零。

且民眾黨內也不太清楚，組織部還要跟地方議員做何種意見交換？黨內人士認為，其實「掃除綠衛兵」志工早已蓄勢待發，就只差「點火」而已，礙於目前國民黨青年尚未領表，「就算志工態度積極，沒正式領表前，民眾黨要怎麼動？」因此現階段態度就是「觀望」。

「大罷免潮」白助藍好處少 地方怨：藍狂殺柯文哲「現在又要我們幫？」

不僅如此，民眾黨在「罷免」這件事情上，究竟可以拿到什麼政治紅利？畢竟除了新竹市的高虹安以外，其他都是藍綠立委，民眾黨8席立委都屬於不分區，根本不受影響，牽動到的只有2026九合一大選；殘酷的是，綠委被罷免成功的機會未知，就算罷綠成功，要進行立委補選，民眾黨要派誰出戰？國民黨會願意這個立委席次機會，禮讓給民眾黨嗎？

民眾黨內人士A認為，好處是「提前為2026練兵」，這確實是一個好的機會，可以藉此與地方民眾、里長增加互動，「況且我們也不能在大罷免這局完全缺席，否則將被邊緣化。」但被問到若罷免民進黨立委成功，國民黨會不會禮讓民眾黨，支持民眾黨的人士補選立委？該人士語帶保留，顯然有些為難。

▲國民黨台北市議員鍾小平去年不斷在政論節目狂咬柯文哲，現階段國民黨面臨大罷免潮，想要尋求民眾黨支援，鍾成為民眾黨地方人士最不想合作的主因。（資料圖／記者黃資真攝）

另也有黨內地方人士B抱持不同態度，批評「柯文哲今天會被送進去土城看守所，從頭到尾都是京華城案，國民黨的鍾小平、游淑慧當初只為個人聲量狂打柯文哲，殺到刀刀見骨，現在還要我們合作？」

B直言，「藍白合作這題，或許在立院很有共識，可是在地方呢？2026提名會禮讓我們嗎？」國民黨希望民眾黨能多多幫忙，但誰能確保民眾黨小雞們幫完以後，國民黨不會踩上來，「之前狂殺柯文哲，現在遇到狀況，又要民眾黨幫忙，然後2026在地方議員選舉『推好推滿人選』，我們民眾黨不可以在大罷免這局，變成國民黨的墊腳石，沒有這種道理！」

此外，還有其他黨內人士C感嘆，知道民眾黨不能在罷免議題上缺席，可是看到例如中廣前董事長趙少康等藍營人士，明明急著想要民眾黨幫忙，卻又要故意踩一腳說「現在台灣最後悔的人是柯文哲」、「如果當初答應當副總統，現在什麼事情都沒有了」等言論，「國民黨這種『老大心態』不改，只想等我們主動去談，那就一輩子別想拉賴清德下來了！」

儘管「小草」們因為柯文哲被羈押，所以對民進黨仇恨值大增、情緒激昂，但民眾黨黨內已開始出現不同想法，態度轉向保守；藍白舊恨未解，又碰上國民黨黨中央現階段態度不明，大罷免「藍白合作」恐還有待討論。