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東大門夜市買西瓜汁…男抓包店家「不誠實動作」　過來人抖黑歷史

東大門夜市買西瓜汁…男子抓包店家「不誠實動作」　過來人抖黑歷史：被坑過

▲有民眾到花蓮東大門夜市買西瓜汁，卻發現老闆娘不誠實。（圖／翻攝自爆料公社）

圖文／CTWANT

許多人會趁假日到觀光景點旅遊，其中少不了逛夜市。不過，有民眾日前到花蓮東大門夜市一間水果攤購買「不加糖不加水」的西瓜汁，卻發現老闆娘一個不誠實的小動作，讓他傻眼至極。

一名男網友在臉書《爆料公社》社團貼出影片，他日前和女友到花蓮逛東大門夜市，期間經過一間水果攤，看到店家擺了廣播器，播放喊道：「西瓜汁原汁不加糖不加水保證原汁」。

然而，當他到隔壁店家買東西時，卻瞧見老闆娘在放進西瓜後，順手拿出一瓶疑似裝有糖水的瓶子，擠了少許的量加進去，為此感到十分無言，認為有欺騙消費者的疑慮，喝了2口就直接丟掉。

經歷曝光後，掀起一陣討論，網友紛紛留言：「現在都是西瓜水」、「哪有可能不加水，不加糖可以，應該不好喝」、「敲盤子夜市」、「不然賺什麼」、「孩子你真傻，怎麼會被話術騙呢」。

另外，也有許多過來人分享，「她一杯還賣超貴，我們也買了西瓜汁，完全沒味道，我先生在旁邊等的時候還看到連牛奶都加水稀釋…所以買牛奶類的都超冤的」、「東大盤夜市我當初也被這間坑過，重點是一堆西瓜白白部份肉根本沒多少」、「買過很瞎…木瓜牛奶很水，水加太多很淡」。

▼店家強調「不加糖不加水」。（圖／翻攝自爆料公社）

東大門夜市買西瓜汁…男子抓包店家「不誠實動作」　過來人抖黑歷史：被坑過

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