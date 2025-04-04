國道晚間紫爆！明北返湧1.4倍車潮　國5恐塞到深夜

▲今天下午1時14分國1北向217公里發生3小客車追撞事故，造成回堵約3公里。（圖／高公局提供）

記者周湘芸／台北報導

今天為清明連假第2天，國道截至晚間6點仍有不少車潮，國5宜蘭至頭城北向路段「紫爆」，車速不到20公里。高速公路局預估，明天北向交通量為平日年平均的1.4倍，國5恐一路塞到深夜，重點壅塞路段包括國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里等14處。

今天截至晚間6點，國1五堵至汐止南向路段、新竹至湖口服務區北向路段、埔鹽系統至彰化北向路段、台南系統至永康南向路段、國3大山至竹南北向路段、國5頭城至坪林交控北向路段仍有壅塞情形，車速均不到40公里。

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明天為清明節連續假期第3天，高公局預估，國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中，北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍，建議南部地區的北向用路人於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人則於上午9時前出發。

高公局表示，今天下午國道車多壅塞路段為國1南向大華系統至汐止、國1北向西螺服務區至彰化、新竹系統至湖口；國3北向大山至西濱；國5北向宜蘭至坪林、國6西向東草屯至霧峰系統。截至傍晚5時，國道交通量為78.5百萬車公里，預估今天交通量為119百萬車公里，仍在預期範圍。

高公局指出，今天下午1時14分國1北向217公里發生3小客車追撞事故，造成回堵約3公里；1時47分國5北向7.5公里發生1小客車自撞事故，造成回堵約2.5公里；2時07分國1南向164.7公里發生3小客車追撞事故，造成回堵約4公里，均影響整體車流。

▲清明連假第3天國道路況預測。（圖／高公局提供）

明天北部有零星降雨，中、南部天氣良好，高公局預判，明天重點壅塞路段為國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口、圓山至大華系統；國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、龍井至沙鹿、苑裡至後龍、大山至香山、關西至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向舊正至霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段。

▲清明連假第3天國道管制措施。（圖／高公局提供）

高公局也提醒，明天國道相關疏導措施包括，中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。