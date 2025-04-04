農、工業都遭殃！川普關稅重災區有這些　卓榮泰指示全力擴大產業支持

記者陳家祥／台北報導

美國總統川普正式掀牌對等關稅新制，出乎各界意料，台灣被計算出未來要課徵32%的對等關稅，引發各界討論。對此，行政院長卓榮泰今宣布總額880億的協助方案，並特別點出電子資訊、鋼鐵、金屬、機械、汽車與零組件、建材、家電，以及農業的蝴蝶蘭、毛豆、茶葉，以及漁業的吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等農業漁業出口，會受到重大影響。

▲行政院長卓榮泰出席「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會。（圖／記者陳家祥攝）



行政院今召開「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會。院長卓榮泰表示，產業影響評估跟支持措施，這幾天行政團隊針對產業類別的影響進行評估，提升了因應措施。在台灣出口美國的各項產業中，電子資訊、鋼鐵、金屬、機械、汽車與零組件、建材、家電等，這些產業目前評估起來關稅影響較為重大。

在農業方面，蝴蝶蘭、毛豆、茶葉，以及漁業的吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等農業漁業出口，會擔心有消費市場縮小或是減少競爭優勢力的疑慮。

卓榮泰表示，因此針對各項產業，依據其特性還有競爭國家的比較，行銷佈局將來的影響，要請經濟部跟農業部詳細說明具體內容。根據產業影響評估，行政團隊擬定9大面向20項措施，總經費880億的協助方案，未來要因應產業跟社會的各項需求。

卓榮泰表示，這筆經費會就工業、農業產業受到的衝擊，分別由財政部、經濟部農業部、勞動部分別執行。

接著卓榮泰也說明九大面向的內容，在工業部分，將分為六大面向，第一，提供金融支持、第二，降低行政成本、第三，提升產業競爭力、第四，開拓多元市場、第五，租稅優惠、第六，安定就業。農業部分也有三大面向，同樣有金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場等，共計九項。