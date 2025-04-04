32%、25%關稅產業有這些　鄭麗君：全力對美談判確保公平互利

記者陳家祥／台北報導

美國總統川普的對等關稅新制即將上路，台灣未來要面臨32%關稅，對此，行政院副院長鄭麗君今（4日）說，台灣的電子資訊、機械、運輸工具、重電及電線電纜、建材、運動器材、一般化學、手工具、水五金等，適用32%的稅率；之前公布過的鋼、鋁及衍伸性產品、汽車零組件等，適用25%的稅率。

▲行政院副院長鄭麗君出席「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會。（圖／記者陳家祥攝）



行政院今召開「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會。院長卓榮泰表示，產業影響評估跟支持措施，這幾天行政團隊針對產業類別的影響進行評估，提升了因應措施。針對各項產業，依據其特性還有競爭國家的比較，行政團隊擬定9大面向20項措施，總經費880億的協助方案，因應產業跟社會的各項需求。

鄭麗君進一步說明，對產業帶來的衝擊，在工業部分，會對電子資訊、機械、運輸工具、重電及電線電纜、建材、運動器材、一般化學、手工具、水五金等會比較明顯的衝擊，適用32%的稅率。之前公布過的鋼、鋁及衍伸性產品、汽車零組件等，適用25%的稅率。

鄭麗君表示，農業部分，衝擊比較明顯的有蝴蝶蘭、毛豆、茶葉，以及漁業的吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等農業漁業出口，也會受到影響。

鄭麗君強調，這波不在範圍內的半導體、藥品、木材等同等項目，政府也會密切關注後續的發展。另外，有台商在不同國家面臨不同的相對關稅，政府也會一併關注可能的衝擊。

最後，鄭麗君也說，會配合政府整體工作，做好兩項任務全力以赴。首先，全力對美交涉談判，院長已經責成經貿辦及相關部會，循相關管道做好準備，嚴正表達立場，也已經備好相關方案，會努力將產業所受的衝極降到最低，爭取產業最大利益，確保我國產業公平競爭地位，以及台美公平互利的合作關係發展。

第二，會全力支持國內產業。鄭麗君說，工業部分有六面向14項措施，農業部分三面向6措施，投入880億經費，後續會視經貿情勢發展做滾動修正。支持措施目標要達到減少產業衝擊、強化產業韌性、提升產業競爭力、開拓多元市場、安定就業五大目標。