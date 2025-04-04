政院最高推演到35%！鄭麗君揭「25%+N」推估範圍：極端情境高度遺憾

記者陳家祥／台北報導

美國總統川普正式掀牌對等關稅新制，台灣被計算出未來要課徵32%的對等關稅，引發各界譁然。行政院副院長鄭麗君今（4日）說，行政團隊從10%到35%都做過推演，原則上是以「25%+N」當作推估的試算；鄭強調，32%是屬於極端情境，「雖然已經推演，但不代表是合理，必須對這樣的稅率表達高度遺憾」。

▲行政院副院長鄭麗君出席「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

鄭麗君說，院長在去年11月就責成組成台美經貿任務小組，至今密集開過數十場會議，掌握美國新政最新的趨勢，最重要是跨部會準備好因應方案。在川普2月宣布將提出對等關稅後，已經針對各項可能的關稅預作分析。

針對32%的關稅額度是否在預估中？鄭麗君說明，美國政策具有不確定因素，關稅曾經從10%到35%都做過推演試算，因為川普總統曾提出10%是基礎值，我們是以35%認為是極端情境，原則以「25%+N」當作推估的試算。

鄭麗君強調，用「25%+N」試算，不代表認為25%是合理的，而是先以25+N作為產業可能的衝擊，以及準備要對產業提出的因應措施。「N」是指若整體出的稅率高於25%，或是在25%之外還有特定項目有更高稅率，也有準備升級的支持措施，構成整體的支持方案。

鄭麗君提到，從昨天清晨關稅出來後，立刻在群組展開工作，必須要對關稅計算的方式進一步瞭解，尤其台美雙方稅則的細項核對，以及更新產業適用各項稅率所帶來的衝擊，更新評估做更明確的掌握，「政府已盡可掌握新關稅措施帶來的影響」。

「公布出來的稅率結果，我們跟全球所有國家一樣，其實無法事先知道是用USTR的公式做計算的。」鄭麗君說，所有國家、尤其貿易逆差國，課徵10%到57%不等的關稅，「32%是屬於極端情境，雖然已經推演，但不代表是合理，必須對這樣的稅率表達高度遺憾」。

鄭麗君說，單以一個公式計算稅率，對台灣而言是無法反應台美雙方貿易結構的高度互補性，尤其是公式對各國進口產品設定相同參數，沒有考慮供應鏈的特性以及美國市場對各國產品不同消費需求。

「其次，這次稅率計算方式，和台美順差、逆差的原因，與台美產業合作實際狀況有所落差。」鄭麗君說明，台灣對美國貿易順差主要是源自川普總統第一任期內，對中國客以關稅以及科技管制政策所啟動的全球供應移轉，加上近年AI發展趨勢，美國對台灣伺服器、電腦配件與零組件等需求增加，導致台灣對美出口擴張。

第三，所謂洗產地的問題，鄭麗君說，台灣已積極應處所謂「違規轉運」，木前有事前預防、事中審查、事後嚴罰的三道防線，但仍被課徵較高的關稅，明顯不合理。