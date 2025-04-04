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肌肉萎縮嚴重！　他陪大甲媽遶境「第3年竟好了」

虔誠繞境助攻肌肉萎縮康復　大叔伴大甲媽逾20年：有願就有力

▲大甲鎮瀾宮媽祖繞境4日晚間10點45分正式起駕。（圖／報系資料庫）

文／CTWANT

「大甲媽祖遶境」進香4日晚間起駕倒數，鎮瀾宮附近當日上午已經湧入人潮，紛紛向媽祖稟告後，有些信徒選擇提前出發，也有不少信眾也分享了陪媽祖走進香路的大小故事，溫馨感人。

現場信眾之一、59歲達叔（化名）表示，自己陪大甲媽一路走了20多年，從孩子剛出生被鄰居拉來全家走，後來孩子大了沒空，自己仍與太太手牽手堅定走，如今太太因膝蓋退化不便久行，鄰居也已舉家移民海外，便由自己扛著鄉里與全家人的祈願，繼續堅定前行，現在還累積了近20位志同道合的信徒好朋友，只要還有力，就會走下去。

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達叔說，自己其實當兵時腰椎受傷，肌肉萎縮嚴重問題，事關男性尊嚴不便嚷嚷求助，幸好太太不介意，不過走到第3年竟完全「好了」，讓自己更堅信要陪大甲媽祖走進香路；一旁信徒也說，曾有一年拿到了紅線，就順利娶妻生子，這應該就是媽祖賜福。

記者觀察，達叔揹著舊背包，默默地坐在廟埕一旁，拿出了隨身貼布和小剪刀，剪成了小片布貼在自己的腳底，他臉紅但驕傲地說，這是防腳底「起水泡」的手法，提供大家參考。

不少信徒都強調，不需言語和許願，陪大甲媽祖走9天8夜，就是最大的祝福，歡迎大家撥冗參加躬逢其盛，感受炊煙裊裊的馨香。

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