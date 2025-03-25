屏東翁返家未見女兒　光腳騎單車奔警局求助！警超商找到她

▲屏東警分局公館派出所警員林鈺凱找到許女 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

70歲許姓男子到田裡工作返家看不到女兒，騎著腳踏車光著沾滿泥巴的雙腳趕到屏東警分局求助，員警得知許女騎腳踏車外出，身上所帶的錢也不多，研判她未走遠，在附近一家超商找到她，確認她身體無恙，隨後護送她回派出所，讓父女會合平安返家。

許姓男子日前光腳騎自行車，神情緊張且雙手雙腳沾滿泥濘的快步走進公館派出所；他向警員表示，到田裡工作返家，未見女兒在家且等了許久也未返家，由於天氣驟變，女兒又未帶手機出門，擔心她的安危而請求警方協助。

員警林鈺凱確認身份後依規定受理緊急協尋，副所長陳文仁立即安撫他情緒，得知許女騎自行車出門且身上錢財不多，研判她可能在附近宮廟或超商徘徊，林員立即前往她住家附近來回尋找，最終在屏東市復興南路一段的超商內找到她，確認身心狀況良好後，跟在她後面沿路護送其至派出所，讓父女倆平安會合。

許男非常感謝警方迅速將女兒找到，並對警方的判斷以及行動力讚譽有佳，尚未完成報案程序就已經找到女兒。

分局長林明波表示，民眾身邊如有疑似患有失智症或類似情形之親朋好友，應特別留意其行蹤，儘量避免讓其獨自出門或使用交通工具，也可以將家屬常用的背包、外套等衣物繡上緊急聯絡人的電話、姓名以利迅速返家。