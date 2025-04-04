台南少年當車手！騙走7根金條+現金　法院判母連帶賠償807萬

▲少年車手騙走被害人價值807萬餘元的金條、現金等，台南地院判金姓少年及其母親要連帶賠償。（ETtoday資料照，與本案無關／記者陳瑩欣攝）

記者林東良／台南報導

1名男子遭假檢警真作騙手法，誤信假檢察官指示，將價值807萬餘元的近4公斤金條及現金等面交給加入詐團當面交車手的金姓少年，男子提告向金姓少年與其母親求償，台南地院判金姓少年與其母須連帶賠償807萬餘元給被害人。

被害人指控，未成年之金姓少年，參與詐欺集團擔任面交車手，由不詳詐欺集團成員向被害人佯稱其因涉嫌詐欺案，須由檢察官監管財產，被害人不疑有他，即依假檢察官指示，將名下所有之存款匯出並向台灣銀行購入金條後，由金姓少年分別於2023年5月23日下午1時、2023年月30日下午1時許，持偽造之台北地檢署監管科收據，至台南市被害人家出示收據，並分別收取黃金金條1公斤3條及黃金金條250公克3條、100公克1條得逞後，金姓少年得手後依指示將取得之金條上交詐欺集團。

另金姓少年亦負責接收上手製作之偽造收據，並至超商列印後交給另名不詳面交車手，該車手則於2023年6月1日再到被害人住處，收取新台幣56萬元詐欺款項得逞。

事後被害人發覺遭騙，報警處理後，始為警方循線查悉上情，被害人認為金姓少年之行為讓他有損失，金姓少年母親為金姓少年之法定代理人，應與金姓少年連帶負損害賠償責任。

台南地院法官指出，被告金姓少年等未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。法官依據被害人遭騙共重3850公克黃金，以當時的台銀黃金牌價換算，合計值751萬餘元；加上男子也被騙走的56萬元現金，合計約是807萬餘元，被害人索賠有據，判決金姓少年及法定代理人母親，應負連帶賠償責任。全案還可上訴。