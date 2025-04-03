南消第七大隊結合小東里　舉辦兒童節公益活動防火宣導

▲台南市消防局第七大隊後甲分隊，配合市議員曾之婕服務處與小東里辦公室、警察局等，3日下午在光明公園舉辦防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊後甲分隊，配合市議員曾之婕服務處與小東里辦公室、警察局等，3日下午2時至18時共同辦理「小東里2025年歡樂兒童節公益活動~小老闆創意派對」，並在光明公園舉辦防火宣導活動，提升家長與兒童的安全意識，打造更安全的成長環境。

宣導內容有住宅用火災警報器的種類及安裝使用方法、瞭解一氧化碳正確知識，以及地震、火災的逃生避難方式；本次現場也準備小小消防衣，讓小朋友從遊戲中體驗、從遊戲中學習，幫助家長與孩子共同建立防災防火意識。

南消第七大隊大隊長石家源表示，消防局不斷透過各種平台或時機來進行防火宣導，目的是要提升市民的防火意識，進而降低火災發生的風險，期望藉由辦理本次活動，能吸引家長帶著孩子一同參與，藉由防火防災觀念向下扎根。

消防局長李明峯表示，消防局在市長黃偉哲的支持下，持續發放住宅式火災警報器並推廣用火用電的正確觀念，以提升市民的居家安全，打造更有抗災韌性的宜居城市。

消防局第七大隊也呼籲市民朋友，清明節連假將至，請民眾敬祖掃墓應盡量減少使用火源，傳達心意不用火，可使用鐮刀或農具割除雜草；不亂丟菸蒂、不焚燒紙錢，減少火源落地機會，避免飛灰餘燼引燃雜草，改採「以功代金」、「以米代金」等功德迴向，另也應注意人離火熄，離開時確實用水澆滅金紙餘燼，讓我們的生活環境更加安全宜居。