林內福德宮福德宮兒童節送健康　親子DIY菊花凍樂趣多

▲林內福德宮特別於兒童節前夕舉辦親子DIY葉黃素菊花凍活動。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

林內福德宮特別今（3）日兒童節前夕舉辦親子DIY葉黃素菊花凍活動，特別邀請果凍達人林美惠，教導大家在家自己動手做菊花枸杞凍，天然健康又養生與親子們同歡動手DIY了解天然葉黃素最好，更能體驗品嘗好吃又天然的葉黃素菊花凍。

▲透過今天活動不僅讓親子們和民眾一起來同歡兒童節的熱鬧氣氛，也讓親子們吃得健康又無負擔 。（圖／記者游瓊華翻攝）

福德宮主委張建龍指出，明天就是兒童節，廟方特別選今天在福德宮舉辦這個親子DIY活動，因土地公廟的場地問題，日前我們在網路上開放親子DIY葉黃素菊花凍10組報名簡直就是秒殺很快就額滿了，廟方特別準備200個土地公加持菊花枸杞凍要送給來參拜信眾，在兒童節前夕讓孩子和家長一同製作享受親子快樂的時光，絕對是一件很幸福美好的事。

▲廟方特別準備200個土地公加持菊花枸杞凍要送給來參拜信眾。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣中藥商公會監事表示，天然葉黃素最好，只用菊花甘杞做的果凍，現在小孩老人都看3C，藍光傷害眼睛，輕輕鬆鬆就可以吸收葉黃素，小朋友喜歡吃葉黃素菊花凍，上班族下午茶，長輩們當點心，大家也都可以在家裡自己製作，好吃又天然方便！透過今天活動不僅讓親子們和民眾一起來同歡兒童節的熱鬧氣氛，也讓親子們吃得健康又無負擔 。

▲天然葉黃素最好，只用菊花甘杞做的果凍，輕輕鬆鬆就可以吸收葉黃素。（圖／記者游瓊華翻攝）