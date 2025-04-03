　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

林內福德宮福德宮兒童節送健康　親子DIY菊花凍樂趣多

▲林內福德宮特別於兒童節前夕舉辦親子DIY葉黃素菊花凍活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲林內福德宮特別於兒童節前夕舉辦親子DIY葉黃素菊花凍活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

林內福德宮特別今（3）日兒童節前夕舉辦親子DIY葉黃素菊花凍活動，特別邀請果凍達人林美惠，教導大家在家自己動手做菊花枸杞凍，天然健康又養生與親子們同歡動手DIY了解天然葉黃素最好，更能體驗品嘗好吃又天然的葉黃素菊花凍。

▲林內福德宮特別於兒童節前夕舉辦親子DIY葉黃素菊花凍活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲透過今天活動不僅讓親子們和民眾一起來同歡兒童節的熱鬧氣氛，也讓親子們吃得健康又無負擔 。（圖／記者游瓊華翻攝）

福德宮主委張建龍指出，明天就是兒童節，廟方特別選今天在福德宮舉辦這個親子DIY活動，因土地公廟的場地問題，日前我們在網路上開放親子DIY葉黃素菊花凍10組報名簡直就是秒殺很快就額滿了，廟方特別準備200個土地公加持菊花枸杞凍要送給來參拜信眾，在兒童節前夕讓孩子和家長一同製作享受親子快樂的時光，絕對是一件很幸福美好的事。

▲林內福德宮特別於兒童節前夕舉辦親子DIY葉黃素菊花凍活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲廟方特別準備200個土地公加持菊花枸杞凍要送給來參拜信眾。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣中藥商公會監事表示，天然葉黃素最好，只用菊花甘杞做的果凍，現在小孩老人都看3C，藍光傷害眼睛，輕輕鬆鬆就可以吸收葉黃素，小朋友喜歡吃葉黃素菊花凍，上班族下午茶，長輩們當點心，大家也都可以在家裡自己製作，好吃又天然方便！透過今天活動不僅讓親子們和民眾一起來同歡兒童節的熱鬧氣氛，也讓親子們吃得健康又無負擔 。

▲林內福德宮特別於兒童節前夕舉辦親子DIY葉黃素菊花凍活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲天然葉黃素最好，只用菊花甘杞做的果凍，輕輕鬆鬆就可以吸收葉黃素。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
595 2 2649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
亞股嚇崩！越南股市摔最重　日股一度重挫1600點
他分析台處境像「1980年代日本」：警戒美對台匯率出手
台灣YouTube Premium「無預警漲價」！會員錯愕
KID豪宅首曝光！　花3年翻修
川普關稅重砲　專家淡定：會為「明年1情況」轉彎
金秀賢公司「沒強迫雪莉拍裸戲」！　親哥再次回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

清明防火總動員！基隆消防駐守7大公墓　籲掃墓謹記「4不2記得」

林內福德宮福德宮兒童節送健康　親子DIY菊花凍樂趣多

融合遊樂場元素！　和興國小校園營造歡樂學習環境

「舞秀食光．品生活節」熱鬧登場 　街舞、飲品展現嘉義魅力

從警12年！東港警分局偵查佐黃彦維考上警佐班　分局貼紅榜恭賀

2025南化黑糖尋蜜季寶光花旗春遊趣　黃偉哲邀暢遊南化共享美食美景

高科技評估調查　太魯閣國家公園擬花30億分區分期重建

希望遊客再來　花蓮推動特色民宿...盼成留住國民旅客

南消第七大隊結合小東里　舉辦兒童節公益活動防火宣導

清明掃墓慎防恙蟲！遭叮咬未治療死亡率6成　醫曝防蟲秘訣

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

【結束遠距離】英國豔遇以為是真的再見了結果...她抽中打工度假簽證

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

「不能笑的生日派對」　來賓是車銀優忍不住微笑

大貨車疑視線死角釀禍！起步撞待轉騎士畫面曝 #桃園

李珠珢人氣爆棚！球迷漏夜排隊搶周邊　被南珉貞叫「寶寶」超疑惑：我不像啊

清明防火總動員！基隆消防駐守7大公墓　籲掃墓謹記「4不2記得」

林內福德宮福德宮兒童節送健康　親子DIY菊花凍樂趣多

融合遊樂場元素！　和興國小校園營造歡樂學習環境

「舞秀食光．品生活節」熱鬧登場 　街舞、飲品展現嘉義魅力

從警12年！東港警分局偵查佐黃彦維考上警佐班　分局貼紅榜恭賀

2025南化黑糖尋蜜季寶光花旗春遊趣　黃偉哲邀暢遊南化共享美食美景

高科技評估調查　太魯閣國家公園擬花30億分區分期重建

希望遊客再來　花蓮推動特色民宿...盼成留住國民旅客

南消第七大隊結合小東里　舉辦兒童節公益活動防火宣導

清明掃墓慎防恙蟲！遭叮咬未治療死亡率6成　醫曝防蟲秘訣

擔憂尹錫悅光榮回歸！南韓國防部掛保證：不會再接受「2次戒嚴」

味全龍重視台北深度連結　天母球場周邊掛上路燈旗

快訊／新北汐止鐵皮屋大火「全面燃燒」　屋主緊急衝出逃劫

鼓勵生育！花蓮「4歲以上6歲以下」公立幼兒園托教費用全額補助

黃氏兄弟瑋瑋爆受傷！　韌帶嚴重撕裂傷...最新情況曝光

韓國啦啦隊排名出爐！李多慧來台3年仍奪冠　「最強新人」擠掉李珠珢

檢調查洩密案驚見總統府諮議　府：背棄國家都應受最嚴厲制裁

直擊／百人圍觀木村拓哉！現身中山、大啖牛肉麵　粉絲嚇瘋：逛街巧遇天王

緯創緯穎加快「美國製造」　砸重金插旗美國設廠

捕捉古蹟夜間魅力！夜訪全台僅存清代一品官宅　賞福州式戲台建築

李珠珢富邦主場初亮相　韓援3本柱球場合體跳32撞

地方熱門新聞

台南市民打1999「念經」狂聊30分鐘

Line群傳：清明前後互不問好　網友熱議

名額有限！　役男申請服替代役甄選即起開跑

台中大甲鎮瀾宮「起駕宴」大場面　席開1500桌創紀錄

桃園北橫賞螢季即將登場　賞螢地圖報你知

太平雲梯光雕夜間營運　迎接百萬夜景體驗

台東2份便當500元！當地人傻眼　店家回應了

屏東無號誌路口2天2死　警籲停讓

南投縣警局祭六大疏導措施因應清明節連假人車潮

吉安鐵道櫻花公園滿園春裝　一片粉紅映眼亷

屏東10大超速熱點曝　警方提醒謹慎開車

嘉義湖仔內公園成「城市森林露營」新景點!

桃園環保局籲民眾掃墓　採行「紙錢新三燒」

祀典武廟攜手宜得家國際辦公益捐血活動

更多熱門

相關新聞

南消第七大隊結合小東里舉辦兒童節公益活動防火宣導

南消第七大隊結合小東里舉辦兒童節公益活動防火宣導

台南市消防局第七大隊後甲分隊，配合市議員曾之婕服務處與小東里辦公室、警察局等，3日下午2時至18時共同辦理「小東里2025年歡樂兒童節公益活動~小老闆創意派對」，並在光明公園舉辦防火宣導活動，提升家長與兒童的安全意識，打造更安全的成長環境。

與偏鄉學童共渡兒童節王定宇120份漢堡餐與師生共享

與偏鄉學童共渡兒童節王定宇120份漢堡餐與師生共享

大倉久和「歡慶童心月」　住房餐飲優惠同慶兒童節

大倉久和「歡慶童心月」　住房餐飲優惠同慶兒童節

兒童節校園活動熱鬧登場　魔術師帶來歡樂時光

兒童節校園活動熱鬧登場　魔術師帶來歡樂時光

兒童節山上花園水道博物館「鬥陣踅水道」登場

兒童節山上花園水道博物館「鬥陣踅水道」登場

關鍵字：

林內福德宮親子活動葉黃素兒童節

讀者迴響

熱門新聞

即／太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

快訊／川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32%

台灣苦吞「32％關稅」！賴清德、卓榮泰臉書遭灌爆

快訊／11:47地震　全台很有感

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！

即／台灣東部02:01地震　台北輕微搖晃

新竹慾火重燃「換妻網站」淫亂內幕曝

金秀賢舌頭衝微博熱搜！陸網驚：是菜花？醫給答案

謝宜容3部屬檢代求情　不起訴原因揭曉

即／大隅半島規模6地震！日本發地震報

女大生遭男網友硬上　捷運站痛哭報警

川普全球對等關稅稅率一次看！ 「台灣32％」這一國課最多50％

更多

最夯影音

更多

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面