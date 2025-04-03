　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普凌晨揮關稅大刀　行政團隊無時差研商、32%稅率在推估範圍內

▲▼美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

美國總統川普今（3日）正式掀牌對等關稅新制，台灣未來要被課徵32%，引發各界討論。面對此等大事，府、院今定調此狀況不合理，堅定要與美方「嚴正強力交涉」立場。這次應對關稅大戰，行政團隊從2日開始到3日幾乎徹夜未眠，待4點川普宣布後，隨即展開線上會議盤整國內資源與國際情勢，確保出口供應鏈能得到足夠支援外，也定調後續要與美國進一步交涉。

川普在美國時間2日於白宮舉行「讓美國再次富裕」記者會，宣布對全球貿易夥伴加徵關稅，讓美國的平均關稅稅率飆升至約22％，達到自1910年代以來前所未見的水準。

在這波對等關稅中，川普政府計劃對台灣徵收32%，大出國內各界意料，相比台灣主要國際競爭對手南韓的25%、日本的25%都還要高。川普強調，美國長年遭受不公平貿易對待，新關稅措施旨在保護美國製造業、降低貿易逆差，吸引企業回流美國。

對此，行政院長卓榮泰指出，這次的關稅新制有三大不合理之處，未實際反映台美經貿實際狀況，後續會與美國嚴正交涉。總統賴清德也在晚間指示，相關部門要持續與美方「強力交涉」，務必維護國家的利益。

川普政府約在台灣時間4點時宣布此項關稅新制，據了解，各部會首長、幕僚等徹夜未眠在守候、盤點此次可能面臨的狀況；接著在川普宣布後，包括國安團隊、各有關部會人員，立刻展開線上會議討論，盤點目前掌握的資源並調整因應對策。

接著在今日上午10點，院長卓榮泰召集各部會首長入院開會討論，除了分析整體國際情勢外，也逐一研析國內各產業可能會遭遇到的困境、政府該如何協助。後續在下午，卓院長、鄭麗君副院長與相關首長到總統府，向總統報告整體形勢。

據了解，在上午討論的過程中，行政團隊努力釐清美國計算方式不合理的地方，以便後續向美國做進一步交涉，並且也確認整體出口供應鏈產業都能獲得充足支援。

政院人士指出，外界驚訝於川普政府對台灣喊出了32%的關稅額度，但實際上都在過去的評估中；另一方面，相關產業的影響層面，考量與其他國家有競合關係，詳細數字無法做太多揭露，且有些項目是否適用也要做盤點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
595 2 2649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
急救到「80歲伯肋骨斷了」　同居阿姨嗆：不繼續壓就告！真相超
下周變天　降雨熱區出爐
小S婉拒工作　努力振作原因網心碎
快訊／道瓊狂跌超過1500點！
快訊／大陸貨已裝船不出、越南廠商暫停出貨　估輸美貨將大量被取
快訊／關稅大刀後首度回應　川普「手術結束了」：讓美國再次偉大
YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！
蘋果開盤蒸發2500億美元　金融時報：川普可能毀了蘋果

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

川普凌晨揮關稅大刀　行政團隊無時差研商、32%稅率在推估範圍內

川普對台開徵32％關稅　蔣萬安下令局處應變「中央的對策在哪？」

快訊／川普揮關稅大刀　賴清德認「不合理」：將給產業最大支持

川普關稅措施有諸多不合理　賴清德：持續與美方強力交涉

對等關稅實施後談判才要開始　智庫：台經濟面良好、成本恐轉嫁美企

川普揮關稅大刀！台握3優勢迎挑戰　國安人士：已有相應措施降低影響

卓榮泰再發文稱「川普關稅不合理」　網友灌爆嘲諷：罷免川普啦

檢調查洩密案驚見總統府諮議　府：背棄國家都應受最嚴厲制裁

川普32%關稅　他分析台處境像「1980年代日本」：警戒美對台匯率出手

反對絕美東海岸線蓋整排風機　黃建賓：別破壞大家熟悉的台東

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

【結束遠距離】英國豔遇以為是真的再見了結果...她抽中打工度假簽證

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

「不能笑的生日派對」　來賓是車銀優忍不住微笑

李珠珢人氣爆棚！球迷漏夜排隊搶周邊　被南珉貞叫「寶寶」超疑惑：我不像啊

大貨車疑視線死角釀禍！起步撞待轉騎士畫面曝 #桃園

川普凌晨揮關稅大刀　行政團隊無時差研商、32%稅率在推估範圍內

川普對台開徵32％關稅　蔣萬安下令局處應變「中央的對策在哪？」

快訊／川普揮關稅大刀　賴清德認「不合理」：將給產業最大支持

川普關稅措施有諸多不合理　賴清德：持續與美方強力交涉

對等關稅實施後談判才要開始　智庫：台經濟面良好、成本恐轉嫁美企

川普揮關稅大刀！台握3優勢迎挑戰　國安人士：已有相應措施降低影響

卓榮泰再發文稱「川普關稅不合理」　網友灌爆嘲諷：罷免川普啦

檢調查洩密案驚見總統府諮議　府：背棄國家都應受最嚴厲制裁

川普32%關稅　他分析台處境像「1980年代日本」：警戒美對台匯率出手

反對絕美東海岸線蓋整排風機　黃建賓：別破壞大家熟悉的台東

台中資深警獨攀合歡山失蹤7年　台中地院裁定死亡宣告

對岸控中和艦擦撞陸漁船避責　國台辦公布調查：事故責任是台艦

小S走不出傷痛！傳廠商砸重金邀復出遭拒　「為大S努力振作」原因網心碎

快訊／川普對等關稅砍翻美股！道瓊狂跌超過1500點、費半血崩6％

快訊／大陸貨已裝船不出、越南廠商暫停出貨　估輸美貨將大量被取消

快訊／關稅大刀後首度回應　川普「手術結束了」：讓美國再次偉大

清明連假飆到25℃一日入夏！下周變天　降雨熱區出爐

川普啃一口蘋果！開盤蒸發2500億美元　金融時報：可能毀了蘋果

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

快訊／鶯歌男討錢被罵「沒路用」怒點火！妻女慘死　晚間遭收押

感冒來犯，伏冒警探來支援，伏冒加強錠30分鐘內快速緩解感冒症狀

政治熱門新聞

即／川普揮關稅大刀　賴清德認「不合理」

民防課教「帶避孕藥、保險套」　黑熊學院：降低傷害

川普關稅措施有諸多不合理　賴清德：持續與美方強力交涉

快訊／川普對等關稅重課32%　行政院列三大不合理：將與美國嚴正交涉

柯文哲今提抗告　陳智菡曝律師新證據

川普關稅要來了 卓榮泰：大家安心睡

卓榮泰再發文稱「川普關稅不合理」　網友灌爆嘲諷：罷免川普啦

川普對等關稅上路！台灣被重課32%　卓榮泰今早召各部會研商

見柯文哲憔悴坐輪椅開刀　邱毅嚇到了：賴清德夠了吧、該停手了

川普揮關稅大刀！　國安人士：台握3優勢迎挑戰

彰化縣議會開第一槍　川普關稅來襲彰化地方產業大衝擊

喊話黨內不能只有1種聲音！綠議員被罵翻回應了

花蓮議長挺罷傅　林濁水預言：藍營後山不保、台北3席已可宣告敗戰

川普32%關稅　他分析台處境像「1980年代日本」：警戒美對台匯率出手

更多熱門

相關新聞

即／川普關稅斬美股！道瓊跌超1150點

即／川普關稅斬美股！道瓊跌超1150點

美國總統川普大刀一揮，預計對60個國家加徵關稅。美股3日（週四）三大指數大幅度低開。道瓊指數跌2.73%、那指跌4.29%、標普500跌3.37%。其中，輝達跌5.73%、特斯拉跌3.492%、台積電ADR跌5.91%。

川普對台開徵32％關稅　蔣萬安：中央的對策在哪？

川普對台開徵32％關稅　蔣萬安：中央的對策在哪？

美股嚇趴！　投顧專家：「1能力」是重點、5面向看企業衝擊

美股嚇趴！　投顧專家：「1能力」是重點、5面向看企業衝擊

即／川普揮關稅大刀　賴清德認「不合理」

即／川普揮關稅大刀　賴清德認「不合理」

川普關稅措施有諸多不合理　賴清德：持續與美方強力交涉

川普關稅措施有諸多不合理　賴清德：持續與美方強力交涉

關鍵字：

川普關稅

讀者迴響

熱門新聞

即／太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

快訊／川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32%

台灣苦吞「32％關稅」！賴清德、卓榮泰臉書遭灌爆

快訊／11:47地震　全台很有感

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！

陸女在健身房賣淫！網傻：難怪回來都虛脫

新竹慾火重燃「換妻網站」淫亂內幕曝

即／台灣東部02:01地震　台北輕微搖晃

變態憲兵掐死女友辱屍辯追求「性行為品質」

謝宜容3部屬檢代求情　不起訴原因揭曉

金秀賢舌頭衝微博熱搜！陸網驚：是菜花？醫給答案

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」

更多

最夯影音

更多

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面