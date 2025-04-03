川普凌晨揮關稅大刀　行政團隊無時差研商、32%稅率在推估範圍內

▲美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普今（3日）正式掀牌對等關稅新制，台灣未來要被課徵32%，引發各界討論。面對此等大事，府、院今定調此狀況不合理，堅定要與美方「嚴正強力交涉」立場。這次應對關稅大戰，行政團隊從2日開始到3日幾乎徹夜未眠，待4點川普宣布後，隨即展開線上會議盤整國內資源與國際情勢，確保出口供應鏈能得到足夠支援外，也定調後續要與美國進一步交涉。

川普在美國時間2日於白宮舉行「讓美國再次富裕」記者會，宣布對全球貿易夥伴加徵關稅，讓美國的平均關稅稅率飆升至約22％，達到自1910年代以來前所未見的水準。

在這波對等關稅中，川普政府計劃對台灣徵收32%，大出國內各界意料，相比台灣主要國際競爭對手南韓的25%、日本的25%都還要高。川普強調，美國長年遭受不公平貿易對待，新關稅措施旨在保護美國製造業、降低貿易逆差，吸引企業回流美國。

對此，行政院長卓榮泰指出，這次的關稅新制有三大不合理之處，未實際反映台美經貿實際狀況，後續會與美國嚴正交涉。總統賴清德也在晚間指示，相關部門要持續與美方「強力交涉」，務必維護國家的利益。

川普政府約在台灣時間4點時宣布此項關稅新制，據了解，各部會首長、幕僚等徹夜未眠在守候、盤點此次可能面臨的狀況；接著在川普宣布後，包括國安團隊、各有關部會人員，立刻展開線上會議討論，盤點目前掌握的資源並調整因應對策。

接著在今日上午10點，院長卓榮泰召集各部會首長入院開會討論，除了分析整體國際情勢外，也逐一研析國內各產業可能會遭遇到的困境、政府該如何協助。後續在下午，卓院長、鄭麗君副院長與相關首長到總統府，向總統報告整體形勢。

據了解，在上午討論的過程中，行政團隊努力釐清美國計算方式不合理的地方，以便後續向美國做進一步交涉，並且也確認整體出口供應鏈產業都能獲得充足支援。

政院人士指出，外界驚訝於川普政府對台灣喊出了32%的關稅額度，但實際上都在過去的評估中；另一方面，相關產業的影響層面，考量與其他國家有競合關係，詳細數字無法做太多揭露，且有些項目是否適用也要做盤點。