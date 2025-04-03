快訊／川普揮關稅大刀　賴清德認「不合理」：將給產業最大支持

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

針對美國總統川普的關稅新制，總統賴清德於3日晚間在臉書發文表示，當天下午他與副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君及多位行政、國安團隊成員在官邸針對美國川普總統稍早宣布的「對等關稅」政策進行討論。該政策包括對台灣在內的高關稅措施，超出各國預期，並對產業與總體經濟可能造成的衝擊進行了評估。

賴清德指出，此「對等關稅」政策以貿易逆差為核算基礎，未能合理反映台美間貿易結構的高度互補與實質貿易關係。他表示，台美貿易逆差主要源自於台灣配合川普政府的科技管制政策，而美國對台資通訊產品需求增加，反而成為課徵高關稅的原因，這對台灣是不合理的，並擔憂此措施對全球經濟的衝擊。

▲川普宣布對等關稅。（圖／路透社）



在稍早的會議中，卓榮泰院長及其團隊向賴清德完整說明了關稅措施的衝擊評估以及經濟、財政等相關部會的產業支持措施與經濟金融穩定方案。該方案旨在將對台灣產業與經濟的衝擊減至最小，並確保全球競爭力。

面對這項全球經貿挑戰，賴清德要求卓榮泰院長與其團隊在最短時間內向國人做完整說明，並持續與產業緊密聯繫，以給予產業最大支持、穩定經濟情勢為目標。同時，他也要求相關部門持續與美方強力交涉，務必維護台灣的利益。