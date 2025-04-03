台中人掃QR Code幫抓車手領5千　超商店員搶頭香：真的領到了

▲台中第二警分局育才所推出QR Code，提供民眾舉報車手。（圖／警方提供）



記者許權毅／台中報導

台中市第二警分局育才派出所推出「QR Code通報條碼」，張貼在各台ATM附近，提醒民眾在超商發現有疑似車手出沒，可以掃描直通派出所，若警方成功抓到車手，提供檢舉人5千塊獎金。3月底一名超商店員，發現有異狀掃描通報，幫忙抓到一對年輕堂兄弟車手，搶到檢舉獎金「頭香」。

育才所員警3月26日11時許接獲超商店員以「QR Code」掃碼通報，稱現場有疑似詐騙車手在ATM前面徘徊、領現金，員警立刻到場，發現男子東張西望，明顯有神色緊張，疑似為把風者，另一人負責領錢。

▲▼一名超商店員（上圖中）掃描ATM上的QR Code幫抓車手（下），真的領到5千獎金。（圖／記者許權毅翻攝）



員警上前逮人，發現有大量現金約13萬5千元、4支手機、3本存摺以及6張黑莓卡等。2名車手為鍾姓堂兄弟檔，年紀分別僅19、18歲，卻走歪路加入詐騙集團，第一天上工就被警察抓到。

超商店員機警通報，也成為防詐QR Code上路以來，首位頒發出去的成功案例，員警近日前往頒獎5千元，警民合作雙方都好開心。

▲育才所轄區ATM均有張貼，民眾可掃描通報。（圖／警方提供）



第二警分局強調，警方不僅成立專責小組，負責監視器調閱與追查，更規劃提款熱點巡邏與便衣埋伏勤務，強化防詐作為。鑒於民眾習慣性看到「QR Code」就掃一掃的習性，盼讓正接受詐團指示操作ATM的民眾，掃一下QR Code，警員親自為您服務，讓受害民眾有及時查證的機會。

警方說，根據大數據分析，整理詐欺車手常見特徵，包括「戴帽」、「戴口罩」、「持多張提款卡反覆提領」、「長時間占用ATM」、「提款時頻看手機訊息」等，民眾掃描QR Code快速檢舉，直通育才派出所，協助員警攔截詐欺車手，成功舉報還可獲得獎金5千元！