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幼兒園主任動私刑「櫃門夾小手」掀椅害跌倒　虐童累犯被解聘

▲昔日把孩子拖出教室撞牆，台中私刑幼兒園主任驚爆是累犯。（圖／民眾提供）

▲台中一名女童遭幼兒園主任用櫥櫃門夾童手，也曾把孩子拖出教室撞牆。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中驚爆幼兒園主任動私刑案！台中市烏日區一家公立幼兒園主任疑似對幼童施虐，該名主任處理2名小朋友糾紛時，竟動私刑用櫥櫃門夾小朋友的手。台中市教育局表示，學校教評會審議決議解聘該師且1年不得聘任為教師。此外，該師也涉有侵占公款等違規事項，相關事證已移請地檢署偵辦。

台中市烏日區某幼兒園教師今年2月中旬疑似不當對待幼生，一名女童上學期間不停哭泣，學校發現孩子手指頭紅腫，進一步調查，才從監視器畫面赫然發現，校內的郭姓主任竟用櫥櫃門夾小女童的手，甚至讓女童坐下後，連續故意掀倒椅子，讓女童跌倒在地；且該名主以往擔過另所公立幼兒園園長時，也曾動手虐童甚還毆打老師被調職，如今又再犯，甚至還涉嫌侵占公款，讓家長砲轟實在太離譜。

教育局指出，2月18日獲報烏日區某幼兒園通報，指2月17日檢視班級監視器時，發現郭姓主任於2月14日因兩位幼生排隊拿杯子喝水時起爭執，疑似將其中一名女童的手放入水杯櫃門邊，再將櫃門關上夾手，造成女童手部紅腫。

教育局調查後又發現，郭姓主任在2月12日及13日，因女童坐椅子時翹起來，竟無預警將女童椅子翻倒，女童因此跌坐在地並大聲哭泣。經教育局3月13日召開台中市教保服務機構不適任人員認定委員會決議，幼兒園應予解聘且管制1年不得在教保服務機構任職，並裁罰6萬元罰鍰，另函請學校召開教師評審委員會審議應否解聘；學校在3月31日召開教評會審議決議解聘該師且1年不得聘任為教師。該師尚疑似有教學不力或不能勝任工作等情事，學校已依規調查中。

此外，郭姓主任在擔任幼兒園主任期間，發生午餐退費及幼生延長照顧服務收費未入公庫等疑義，教育局已將相關事證移請地檢署偵辦。

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