防詐百斬總動員　全民正義檢舉車手獎5萬

▲台南市警新營分局查獲詐騙車手，起獲15萬餘元，並呼籲提供有關詐欺車手的關鍵訊息，經警方成功拘提或逮捕車手到案，即可獲頒新台幣5萬元檢舉獎金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

檢舉詐欺車手獎5萬元！警政署4月1日宣布「百斬計畫獎5萬號召全民檢舉車手」，鼓勵民眾從「被動防衛」轉成「主動出擊」，透過165打詐儀錶板「百斬行動檢舉車手專區」，填報檢舉車手線索情資，亦可撥打110或165即時檢舉，提供有關詐欺車手關鍵訊息，經警方成功拘提或逮捕到案，可頒新台幣5萬元檢舉獎金。

新營分局於4月1日下午2時56分，接獲民眾報案稱在新營農會ATM提款機前，有疑似車手之男子持續在提領現金，立即派遣警力前往查處，員警到場後在該名車手犯嫌身上查獲現金15萬5400元及提款卡2張，逮捕偵訊後移請台南地方檢察署偵辦。

警政署為強化全民防詐意識，攜手民間企業推「百斬計畫獎5萬」專案，號召全民檢舉車手，該民眾成為全國首位領到獎金5萬的民眾。這個計劃推動的初心是改變策略，除縮短簡化檢舉流程，抓到即可頒發外，另外提高到每人月均薪資以上5萬元來刺激民眾內心的正義，更提醒勿因缺錢、貪念去當車手，不但淪為詐騙工具，還要面臨刑責與巨大賠償。現在有更好的選擇，檢舉車手，守護社會，還能獲得五萬元獎金！

新營分局分局長蘇政敏呼籲，全民一起來當打擊犯罪的幫手，讓社會正義得以伸張。民眾如發現有詐騙集團招募車手的狀況，或日常生活中遇有疑似車手ATM提領或面交的可疑行徑，立即報警。最重要的是要讓「想當車手的人不敢當，當車手的人就被抓」。