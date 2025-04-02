　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美籍男離婚爛醉騎Ubike肇事　掩面爆哭喊Sorry！結局神展開

記者游瓊華／台中報導

台中一名外型酷似影星連恩尼遜、雙手滿是刺青的40歲美國籍李姓男子日前騎乘YouBike時與一輛轎車發生擦撞，員警趕到現場發現高壯的李男渾身酒氣，酒測值高達0.85。李男見闖禍突掩面痛哭，拉著另一車主痛哭喊「I AM SO SORRY！」壯男哭成淚人兒讓員警傻眼，一群人連忙安慰李男，細問才知李男因離婚與妻小分離飲酒澆愁，但仍逕行舉發開單，再叫計程車載其返家又遭拒載，暖心員警先幫還YouBike後，再開車送李男回家。

▲▼ 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲美籍李姓男子酒駕騎腳踏車擦撞到車輛，事後爆哭狂道歉，車主看到壯男哭成淚人兒連忙安慰，讓警方啼笑皆非。（圖／記者游瓊華翻攝）

第三警分局東信派出所警員林岱瑭、吳俊皓及交通分隊警員張國峰於3月22日晚間10時許，獲報前往東區精武東路處理一起交通事故。

現場雙方當事人均未受傷，然其中一方的美籍李姓男子卻情緒激動，當場哭得一把鼻涕一把眼淚，不停向對方關切：「ARE YOU OKAY？」並不斷道歉：「I AM SO SORRY！」警方見其情緒激動，身上又散發濃濃酒氣，經實施酒測後，發現李男的呼氣酒測值已嚴重超標，員警當場依法舉發其酒後騎乘自行車的違規行為。另一方汽車駕駛因車輛無損傷，加上見李男哭成淚人兒，也動了惻隱之心，選擇和解收場。

警方原欲協助李男搭乘計程車返家，不過計程車司機見李男爛醉，又擔心語言不通，婉拒載送，考量其住處距離不遠，員警先協助歸還YouBike，隨後親自護送他返家。

警方細問才知道，來台多年的李男近期離婚，因心情低落又太過思念妻小，選擇借酒澆愁，由於無法面對空蕩蕩的住處，便騎YouBike打算外出找友人傾訴，卻因不勝酒力，竟不慎發生事故，讓自己陷入更大困境，他對自己的失態感到十分羞愧，也感謝警方的暖心關懷與協助。

警方提醒，根據《道路交通管理處罰條例》第73條第2項規定，酒後騎乘自行車超過法定酒測標準者，將面臨1200元至2400元罰鍰，若騎乘微型電動二輪車，甚至可能涉及刑法公共危險罪，酒後駕車不僅限於汽機車，連自行車亦屬違法行為。警方呼籲，飲酒後應搭乘計程車或大眾運輸，或請未飲酒的親友協助載送，以確保自身及其他用路人的安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 2 5083 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「魚雷球棒」掀開轟狂潮！　合法還是作弊？
觀察／中共軍演背後3主因　美軍重心轉至印太、解放軍內洗清壓力
快訊／新北3層樓建物全面燃燒　母女受困無生命徵象
快訊／台灣有5人進全球500強！《富比士》富豪排行公布　
若台灣遭侵略「菲律賓必將捲入」　菲參謀總長下令備戰
瘦子開戰了！　突點名「ozi只勾二嫂」：是活的他都搞
桃園男「躺路中掙扎」遭輾斃！　驚悚畫面曝光
快訊／大谷連7戰得分！　道奇開季7連勝破隊史紀錄
一家三口「月噴12萬」變月光族　網揪2大魔王

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

上傳未成年私密片到Fans17賺17萬　高雄男獲緩刑+繳庫10萬

快訊／鶯歌3層樓建物全面燃燒　母女受困無生命徵象搶救中

士林分署強勢執行！法拍紅富海房產6199萬　追回贓款破5億

桃園男疑因病「躺路中掙扎」無法起身！遭汽車輾斃　驚悚畫面曝光

「警察來了！快跑」友人好意提醒　逃12年通緝犯狂奔露餡栽了

抓包尪約人妻出遊6次　她列「行蹤表」聯手綠帽男反擊

大甲媽遶境拚連3年不搶轎鬥毆！彰化「鐵拳部隊」42高手出馬

消防員尪狂勾女人！離婚後小三找上門自首「為愛墮胎」…前妻怒告

快訊／汐止公車與機車擦撞！女騎士倒地「留大片血跡」當場死亡

美籍男離婚爛醉騎Ubike肇事　掩面爆哭喊Sorry！結局神展開

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

【泰格與雪兒】一點都不好笑

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

移民署全程護送！　陸配小微抵達桃園機場：我有錯嗎？

北市女騎士自摔遭多元計程車輾過！　腦、肺嚴重出血...驚悚畫面曝

黃子韜徐藝洋睡前要對暗號　祝緒丹超羨慕：好可愛～

中國海警同步侵擾金馬！　海巡派4艦艇全天候強勢拒止

丁寧再批黃子佼「創意私房」案　敬請重判「把憤怒變成力量」

上傳未成年私密片到Fans17賺17萬　高雄男獲緩刑+繳庫10萬

快訊／鶯歌3層樓建物全面燃燒　母女受困無生命徵象搶救中

士林分署強勢執行！法拍紅富海房產6199萬　追回贓款破5億

桃園男疑因病「躺路中掙扎」無法起身！遭汽車輾斃　驚悚畫面曝光

「警察來了！快跑」友人好意提醒　逃12年通緝犯狂奔露餡栽了

抓包尪約人妻出遊6次　她列「行蹤表」聯手綠帽男反擊

大甲媽遶境拚連3年不搶轎鬥毆！彰化「鐵拳部隊」42高手出馬

消防員尪狂勾女人！離婚後小三找上門自首「為愛墮胎」…前妻怒告

快訊／汐止公車與機車擦撞！女騎士倒地「留大片血跡」當場死亡

美籍男離婚爛醉騎Ubike肇事　掩面爆哭喊Sorry！結局神展開

罷免宣傳片「藍二代吐心聲」　吳崢鼻酸：曾和家人為馬英九當選歡呼

曾是田徑冠軍！53歲陸「抗癌網紅」過世　他生前親吐患病因素

緬甸強震2886死　26歲男「活埋倒塌飯店5天」獲救畫面曝光

游錫堃前助理涉共諜案　總統府：不分黨派、不問身分依法嚴辦

全球罕見「搖擺蚊」闖婦人眼睛待3天　患者超慘染蜂窩組織炎

白冰冰攻喜馬拉雅山 　挑戰30度溫差內臟在震動

台股收盤上漲18.05點　台積電跌2元至942

泰版鬼家人《冥婚鬧泰大》雙男主指名「BPKK」　金獎監製：沒他們就不拍！

單季三分王者將誕生！塞爾提克明日有望「雙紀錄」到手

佐佐木遭前教士老將質疑「手黏黏」作弊　美媒力挺反駁：未有異狀

【打頭陣抽中籤王！】23支僅1支海軍陸戰隊竟然幸運抽中XD

社會熱門新聞

假釋2天就殺人！KTV狂砍「臟器噴出」1死1傷

快訊／柯文哲開完刀了！陳佩琪站恢復室外等待

即／Fans17海削7320萬　前爆料公社高層全起訴

退警「蕭湘公子」對女警襲胸性騷擾　桃院判無罪

網紅鳳梨店面遭潑漆　嫌犯：不滿他言論

富二代揪天菜男KTV歡唱　下藥迷昏性侵還錄影

快訊／汐止公車與機車擦撞！女騎士當場死亡

快訊／柯文哲傳水腎、結石　今早抵台北醫院手術

桃園男疑因病「躺路中掙扎」無法起身！遭汽車輾斃

醫師偷吃女病患　正宮求償60萬卻敗訴

即／三重嚴重車禍！轎車撞20車1女慘死

新北查獲喪屍煙彈原料　成品黑市逾360萬

綠委助理涉共諜　賣情資6年撈百萬

女騎士自摔遭多元計程車輾過！驚悚畫面曝

更多熱門

相關新聞

中科18年中古屋轉手　房價進化「1房1千萬」

中科18年中古屋轉手　房價進化「1房1千萬」

中科二期交地作業雖然進度受阻，但中科生活圈大齡中古屋1房交易，轉手價竟來到900萬元，而屋齡6年的「太子Ｗ時代」有車位的1房產品轉手價高達1315萬元，信義房屋專家認為，中科生活圈的中古屋市場也邁入1房千萬元。

院方揭柯文哲手術狀況良好！還親自查看取出結石

院方揭柯文哲手術狀況良好！還親自查看取出結石

幼兒園主任動私刑「櫃門夾小手」遭解聘

幼兒園主任動私刑「櫃門夾小手」遭解聘

休旅車疑闖紅燈　撞飛４部機2人傷

休旅車疑闖紅燈　撞飛４部機2人傷

瞬間畫面曝！高雄重機撞凹千萬法拉利

瞬間畫面曝！高雄重機撞凹千萬法拉利

關鍵字：

影音台中車禍洋男美籍離婚

讀者迴響

熱門新聞

電動車起火燒死3女大生！小米股價跌超5%

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常　全恩菲嚇退中職球團

即／3女大生慘死小米SU7！雷軍發聲

恐跌破10℃　下波雷雨變天時間曝

黃立行消失8年現蹤「頭髮白了」！

停止交易利空大！福懋油跌9％急拉　樺晟跌停逾4000張排隊賣

被疑遭曾國城伸鹹豬手　Albee發文談當年

快訊／《捍衛戰士》方基墨逝世！　享壽65歲

台灣連5天沒地震　專家示警：要小心了

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍

重機撞凹2200萬法拉利！男騎士眼神死透

曾國城2度伸鹹豬手！

龍婆又命中？曾預言2025年地震肆虐

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

更多

最夯影音

更多

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

【泰格與雪兒】一點都不好笑

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面