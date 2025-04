美籍男離婚爛醉騎Ubike肇事　掩面爆哭喊Sorry！結局神展開

記者游瓊華/台中報導

台中一名外型酷似影星連恩尼遜、雙手滿是刺青的40歲美國籍李姓男子日前騎乘YouBike時與一輛轎車發生擦撞,員警趕到現場發現高壯的李男渾身酒氣,酒測值高達0.85。李男見闖禍突掩面痛哭,拉著另一車主痛哭喊「I AM SO SORRY!」壯男哭成淚人兒讓員警傻眼,一群人連忙安慰李男,細問才知李男因離婚與妻小分離飲酒澆愁,但仍逕行舉發開單,再叫計程車載其返家又遭拒載,暖心員警先幫還YouBike後,再開車送李男回家。

▲美籍李姓男子酒駕騎腳踏車擦撞到車輛,事後爆哭狂道歉,車主看到壯男哭成淚人兒連忙安慰,讓警方啼笑皆非。(圖/記者游瓊華翻攝)



第三警分局東信派出所警員林岱瑭、吳俊皓及交通分隊警員張國峰於3月22日晚間10時許,獲報前往東區精武東路處理一起交通事故。

現場雙方當事人均未受傷,然其中一方的美籍李姓男子卻情緒激動,當場哭得一把鼻涕一把眼淚,不停向對方關切:「ARE YOU OKAY?」並不斷道歉:「I AM SO SORRY!」警方見其情緒激動,身上又散發濃濃酒氣,經實施酒測後,發現李男的呼氣酒測值已嚴重超標,員警當場依法舉發其酒後騎乘自行車的違規行為。另一方汽車駕駛因車輛無損傷,加上見李男哭成淚人兒,也動了惻隱之心,選擇和解收場。

警方原欲協助李男搭乘計程車返家,不過計程車司機見李男爛醉,又擔心語言不通,婉拒載送,考量其住處距離不遠,員警先協助歸還YouBike,隨後親自護送他返家。

警方細問才知道,來台多年的李男近期離婚,因心情低落又太過思念妻小,選擇借酒澆愁,由於無法面對空蕩蕩的住處,便騎YouBike打算外出找友人傾訴,卻因不勝酒力,竟不慎發生事故,讓自己陷入更大困境,他對自己的失態感到十分羞愧,也感謝警方的暖心關懷與協助。

警方提醒,根據《道路交通管理處罰條例》第73條第2項規定,酒後騎乘自行車超過法定酒測標準者,將面臨1200元至2400元罰鍰,若騎乘微型電動二輪車,甚至可能涉及刑法公共危險罪,酒後駕車不僅限於汽機車,連自行車亦屬違法行為。警方呼籲,飲酒後應搭乘計程車或大眾運輸,或請未飲酒的親友協助載送,以確保自身及其他用路人的安全。