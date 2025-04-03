雙胞胎在子宮內鬥爭！出生後竟一紅一白　白寶寶血液被「搶走」

▲2個寶寶膚色一紅一白，對比明顯。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

懷了雙胞胎本是一件令人開心的事，大陸35歲女子楊曉麗（化名）的寶寶卻在出生那一刻，讓醫護人員的心提了起來。小寶皮膚蒼白，呻吟、發紺、氣促；大寶皮膚潮紅，也出現氣促症狀，醫護人員意識到很可能是「雙胎輸血綜合症」，趕緊為2個寶寶實施急救，隨後轉入新生兒科接受後續搶救治療。

綜合陸媒報導，長沙市中心醫院（南華大學附屬長沙中心醫院）新生兒科主任楊琴表示，楊曉麗二胎懷了雙胞胎，3月18日出現早產徵兆，胎兒心音減慢，判斷可能出現胎兒宮內缺氧。情況緊急，該院產科馬上為楊曉麗安排緊急剖宮產手術。

寶寶出生後，新生兒科副主任醫師許瑩發現寶寶膚色一紅一白，對比明顯，體重也相差較大，且2個寶寶都呼吸微弱，呻吟不止，馬上考慮發生了「雙胎輸血綜合症」。類似情況在雙胎妊娠中少見，但死亡率極高，許瑩立即予以復甦囊正壓通氣等搶救，待病情稍穩定後轉新生兒科。

醫護人員在楊琴、護士長劉暢帶領下，有條不紊地分2組開展搶救，監測生命跡象、接呼吸機、開通靜脈通路，抽血化驗，並緊急通知輸血科，第一時間為2個寶寶完成血型、血紅蛋白等檢查。結果顯示小寶為極重度貧血，體重僅1.96kg，全身蒼白，肝脾腫大，考慮在宮內屬於長期慢性貧血；大寶體重2.6kg，血紅蛋白是小寶的5倍，結合血紅蛋白及紅細胞壓積結果，可以診斷紅細胞增多症。

明確診斷後，醫護人員對大寶予以部分換血策略，第2次抽血檢查已經恢復正常；對小寶則予以少量多次輸血，糾正貧血，同時注意合理餵養、靜脈營養支持、黃疸監測，直至2個孩子康復出院。楊琴說明，雙胎輸血綜合症是1種複雜的雙胎併發症，多發生於單絨毛膜雙羊膜囊雙胎，偶見於雙絨毛膜雙羊膜囊雙胎，該病多數預後不良，圍生期死亡率達60％～100％。

在單絨毛膜雙羊膜囊雙胎中，胎盤中存在交通血管，使得其中一方的血液流入另一方，從而引起「供血兒」血容量過少、貧血，嚴重者可致低血壓、心功能減退、體重減輕、羊水過少，甚至會因為失血造成營養缺失而出現發育不良，甚至形成「紙片人」。而「受血兒」則可導致血容量過多、血液黏滯性過高，進而引起體重增長過快、各器官體積增大、羊水過多、水腫。

醫生提醒，新生兒出生後需要早診斷，及時有效的搶救治療能減少遠期後遺症的發生。長沙市中心醫院為長沙市危重新生兒救治中心，具備優秀的檢驗科、輸血科、超聲影像科，通過多部門協同診療，能夠及時有效地救治危重患兒，為新生寶寶們保駕護航。

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