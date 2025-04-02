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噁！ 她在鎮瀾宮外攤販買兔子布丁　打開驚見底下「一堆毛」

一位網友日前在大甲鎮瀾宮附近買了兔子造型的布丁，卻發現底部「一堆毛」。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

▲兔子造型的布丁，底部「一堆毛」（右）。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

圖文／CTWANT

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，將在本月4日晚間起駕出發，全程9天8夜徒步進香，吸引不少信徒、旅客前往參加，鎮瀾宮周邊也因此聚集了不少攤販。不過，有民眾日前到鎮瀾宮附近的攤販逛街，買了兔子造型的布丁，卻發現底部「一堆毛」，讓她忍不住直呼「太噁爛了」。對此，台中市府食安處已接獲消息，將前往稽查。

該位網友今（2）日凌晨在臉書社團「爆料公社」上傳了2張照片及1段影片，並撰文表示，她在上週日（3月30日）去大甲鎮瀾宮外圍的攤販逛街，看到可愛造型的兔子布丁，便買回家給小孩吃，沒想到才吃了一口，卻發現底部「一堆毛」，且3個布丁全都有，「還不是一根是一堆，這真的太噁爛了，乾嘔……這樣的商品怎麼能賣給消費者」。

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原PO接著在留言區補充，她只是剛好去那邊旅遊，發現有很多攤販，「好像不是固定在那的，我也是剛剛吃才發現，但是真的太噁」、「還好小孩還沒吃，不然我也會暴怒」、「商品上也沒聯絡方式」。

貼文曝光後，不少人驚呼「這太誇張了」、「好噁心」、「本來是想吃個氛圍的，沒想到卻真實的還原了」、「看來是用真兔子沒拔乾淨」、「這是掉在理髮店地板了嗎！也太多碎髮」、「感覺很像老闆剛剪完頭髮，沒洗頭就馬上做布丁」、「真‧毛小孩」、「不論他是什麼，都不該出現在這產品上」。

也有人猜測，「看起來好像是毛刷的毛」、「有點像玉米鬚」、「那個不是毛，那個是塑膠盒的毛屑，因為我們公司也有出現過這種問題，換包裝盒，盒子黑色剛好是黑色」。

對此，台中市政府食安處表示，食安處已錄案，將前往稽查，若查獲缺失項目，會要求業者限期改善，複查如果仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

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