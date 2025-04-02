12星座4月運勢排行出爐！天秤追求者多　第1名工作有發揮

▲小孟老師公布4月份12星座運勢排行榜。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

2025年進入4月份，星象也有新變化，命理專家清水孟國際塔羅小孟老師最近公布這個月12個星座的運勢排行榜，雙魚、射手和天秤為前三名。雙魚運勢最佳，在職場上如魚得水，但同時也要小心亂花錢，不知不覺支出過多；射手能遇到貴人相助；天秤追求者多，單身者有望找到心儀的另一半。

TOP 12 水瓶座

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水瓶座本月在職場上開始會有一些顛覆以往的事情發生，也許剛開始會有些不習慣，但要慢慢去習慣，冥王星釋放的能量會影響你好幾年；另外在工作中，做任何事都要好好為自己爭取，才可以拿到一些機會。

感情方面，最近會使另一半與你相處感到壓力，因為你開始有點控制慾，想要控制對方的言行舉止，但兩人之間給彼此一些空間感情才會比較健康。單身者會過度迷戀某種特質的人類，因而錯過一些適合你的人選，不過還是要好好評估可以發展的對象。

在金錢方面最近對錢會比較焦慮，但只要有好的存錢理財習慣，反而會對你越來越好。

TOP 11 魔羯座

魔羯座本月在職場上會是同事們的救星，卻容易因此耽擱自己的工作進度，最好先把自己的本分做好，再去協助他人才是；另外想變動工作的朋友們一定要為自己爭取好的薪資福利才是，不要因為人情而去其他公司，萬一沒談好過去新公司，遇到對方沒有履行承諾，反而是你的損失。

感情方面，魔羯座與另一半在相處上容易會有小摩擦，但好好聽明白對方的心裡話，其實是可以用同理心去了解彼此，單身的朋友們你們需要透過朋友的牽線，來認識新桃花，不然以你的個性太自閉，容易錯過發展的機會，這樣得不償失。

在金錢方面會有朋友想給你一些理財的建議，但你還是要保守應對才行。

TOP 10 天蠍座

天蠍座本月在職場上容易碰到豬隊友雖然很辛苦，但是你都是可以應付的，千萬不要因為這些人，而影響工作的心情。另外可多安排進修學習的活動，會讓你在工作上更有自信的展現自己，遇到厲害的前輩，一定要願意請教溝通，這樣才能學到該學的東西。

感情方面，你們在相處上會需要多點空間，這樣感情才會比較穩定，若是天天見面反而容易爭吵，有點距離是好的。單身的朋友們你們需要多點交朋友的機會，才有機會脫單，不然一直當快樂的宅男宅女，活在自己的世界會看不到別人。

金錢方面你們對於投資很有自己的想法，但也要多聽不同的專業資訊判斷才行。

TOP 9 巨蟹座

巨蟹座本月在職場上容易受到火星的影響，你的行動力在這個月份非常的強，適合多發展一些想做的計劃，但也因為火星的關係你的脾氣也比較暴躁，所以在跟人合作上，要多注意情緒問題不要影響同事的狀況。

感情方面，另一半最近跟你相處，你都容易有憤怒的情況，也許是因為火星的關係讓你特別躁動，但你若有心事也請你多分享，不要悶在心裡，不然旁人可不知道如何幫你。單身的朋友們你們很容易被過去的情感給影響，因此為了好好迎接新的情感，你需要多出去走動認識新朋友，才會有新的花朵來。

在金錢方面，你們會有很好的理財規劃，不要因為旁人的意見，而影響你自己的策略。

TOP 8 獅子座

獅子座本月在職場上會覺得特別的忙碌，你需要好好分配你的工作時間這樣才會有效率，另外需要幫忙的時候一定要願意說出來，這樣才會有救星來協助你，千萬不要什麼都一個人扛這樣會讓自己的身心過勞不划算。

感情方面，與情人的相處要多注意彼此的生活習慣，若是有一些不好的情況，一定要做調整，不然另一半會很嫌棄，當然你對對方也是這樣的，單身的朋友們這個月很適合認識新朋友，說不定會有不同的火花與情感可嘗試發展。

在金錢方面你們這個月，有衝動消費的情況，要注意買的東西是否實用，再做打算才行。

TOP 7 處女座

處女座本月在職場上的挑戰是與同事的合作，你容易碰到格格不入的人，所以溝通起來會特別的辛苦，但也因為如此你需要多點耐心才能完成與他人合作的事，千萬不要半途而廢，若有需要幫忙一定要說出來請求協助。

感情方面，與另一半相處容易會有衝突，你們這個月對很多事情都很有意見，要用平靜的心來溝通，千萬不要一昧的批評彼此，這樣容易傷感情，單身的朋友們你們對於要交往的人條件是很嚴苛的，但也因為如此很多人你都看不上眼反而錯過一些發展的機會，也許你設的條件需要做一些調整才是。

在金錢方面，你們很有自己的理財與想法，要繼續維持紀律才是。

TOP 6 牡羊座

牡羊座本月在職場上會有種，不知未來該如何的感覺你需要開始多接觸一些新的事物，學習一些新技能這樣對你日後的職場才會更有幫助。

感情方面，有情人者，你們最近相處上容易會為了金錢價值觀的問題有意見你們需要好好的討論才能在這方面有好的共識，這樣對感情才會有幫助，單身的朋友們你們很容易錯過身邊對你有好感的人，你需要好好的仔細觀察才能發現是哪些人在對你放電。

在金錢方面你們會有衝動花費的現象，需要多控制預算才行。

TOP 5 金牛座

金牛座本月在職場上容易碰到計劃趕不上變化的事，所以會讓你有點措手不及，但你不要太過緊張，只要你以不變應萬變得態度，事情都能處理得好，上司可能對你會比較嚴格，但你需要多點耐心應對即可。

感情方面，與另一半相處，會有很多不同的見解，你們需要多溝通才能達成一定的共識，也許對方會有很多跟你不一樣的思想，但這些都很值得討論，單身的朋友們你們適合多參加一些不同的活動，會從中找到理想的伴侶進而談戀愛，千萬不要只在家當宅女宅男這樣會錯過認識桃花的機會。

在金錢方面你們很有自己的投資想法，要維持好紀律才有好的成績。

TOP 4 雙子座

雙子座本月在職場上受到木星在命宮的幸運加持，做什麼都很容易被放大檢視，但也因為如此你們有好的表現也會受到好的讚美，所以這個月份可以多展現你的能力，讓大家多了解你的狀況。

感情方面，有情人者需要多點耐心與對方相處，你總是急急忙忙地想完成自己的事，卻忽略另一半的心情，建議適時地了解對方，如此一來就會讓對方感到貼心，也會讓情感更加溫，單身的朋友們你們是很受歡迎的桃花，但也因為如此會讓喜歡你的人，搞不清楚你的心意，若你也有相同的感覺，請好好回應對方。

在金錢方面你們容易因情緒起伏，而花錢要做好理財規劃才是。

TOP 3 天秤座

天秤座本月在職場上容易碰到同事的合作狀況，並不是因為你的能力不行，反而是因為你的能力太強，因爲如此他們都需要你的協助幫忙，在幫別人之前一定要先完成自己的工作，再去協助他人不然容易兩邊不討好，最後工作都沒完成，會很麻煩。

感情方面，與情人相處上，這個月份會有聚少離多的現象，因為彼此工作都太忙碌了，所以沒辦法好好陪伴彼此，但還是要多點關心才是，不要因為久了習慣了，就少了關心。單身的朋友們你們是大家眼中的黃金單身漢，所以你很受歡迎，但也因為如此想跟你發展的人有點多，你還是要好好慎選才是。

金錢方面很想快速的理財，增加財富，但不要太過著急，還是要慢慢佈局投資才是。

TOP 2射手座

射手座本月在職場上容易受到同事上司的幫忙，他們這個月都會是你的貴人，所以有需要的時候，一定要說出來不要自己辛苦的承擔，有時大家一起幫忙事情才會做得快。另外想變動工作的人可以透過朋友或獵人頭的介紹會有不錯的機會可多把握。

感情方面，這個月相處上感情甜蜜蜜，可多製造一些浪漫的回憶，會讓感情更升溫。單身的朋友們你們這個月，很想談戀愛，但也因為如此會有種不挑的感覺，這樣遇到的對象會比較複雜，也不單純還是要多點相處的判斷，再發展感情才是。

金錢方面，你們這個月份對朋友很大方，但是在花費上，還是要控制一下預算才是。

TOP 1 雙魚座

雙魚座本月在職場上受到土星的影響，除了土星之外，金星、水星、海王都陸陸續續的在你的命宮影響著你，所以你會覺得有很多事情發生會有點招架不住，但你不要太擔心這個時間點也許是你發揮能力的好時間，只要你好好做事就有機會被欣賞。

感情方面，有情人者，最近你的情緒比較多，對方容易覺得你是不是因為不喜歡他才有這些情緒，但有可能只是你工作生活不如意發洩在對方身上，所以還是要跟對方說一下比較好。單身的朋友們你們很容易跟人有曖昧，但這樣的關係不持久若是有更欣賞的人，還是要早點確認關係比較好。

在金錢方面容易亂花費，所以在控制預算上先學會好好存錢，對你比較重要。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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