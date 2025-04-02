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「金秀賢舌頭」衝微博熱搜！陸網驚呼：是菜花？　醫生給答案

網友質疑，金秀賢在記者會上舔舐嘴唇時，舌頭表面呈現出類似「菜花狀」的異常形態。（圖／翻攝自微博、연합뉴스TV YouTube）

▲金秀賢在記者會上舔舐嘴唇時，舌頭表面呈現出類似「菜花狀」的異常形態。（圖／翻攝自微博、연합뉴스TV YouTube）

圖文／CTWANT

南韓男星金秀賢遭爆曾和已故女星金賽綸交往，且女方當時未成年，爭議不斷延燒，他神隱多日後終於在3月31日召開記者會回應，過程中數度崩潰痛哭，但仍難以平息輿論。不僅如此，金秀賢在記者會上被拍到舌頭疑似出現「菜花狀」異常，相關話題迅速衝上網路熱搜，也在大陸社群平台上掀起熱議。

根據網路瘋傳的影片，金秀賢在記者會上舔舐嘴唇時，舌頭表面疑似出現類似「菜花狀」的異常形態。相關畫面迅速被放大解讀，「金秀賢舌頭」等話題也衝上微博熱搜；部分網友質疑他可能攜帶HPV病毒，甚至將其與尖銳濕疣聯繫起來，並稱「沒見過菜花，但應該不是評論區說的溼氣重的鋸齒」。

對此，陸媒《四川觀察》特別找來專業醫師說明。醫生表示，僅從圖片來看不足以判斷，如果舌部真出現「菜花樣」增生物，首先要檢查是否為尖銳濕疣。舌部的尖銳濕疣，主要表現為與外界密切接觸的部位出現菜花狀或疣狀增生物，表面比較粗糙，由HPV病毒感染引起，可通過密切接觸或性傳播途徑傳染。

醫生同時提醒，不同的疾病也可能會有相同或類似的臨床表現，必要時需進一步排查，僅憑影片截圖，無法作出準確判斷。另一方面，金秀賢團隊也迅速做出回應，發布紀錄片《我的身體會說話》，邀請醫學專家對金秀賢的舌頭長度進行測量，並剪輯記者會鏡頭為慢動作影片，試圖澄清事實。

與此同時，金秀賢近期的個人生活也備受關注，他與金賽綸的戀情引發巨大爭議，這些負面新聞使得公眾對其健康狀況更加敏感，甚至有人認為他舌頭異常的原因，可能與心理壓力有關。值得注意的是，這次事件也引發了關於明星隱私權的討論；不少網友認為，明星作為公眾人物，私生活和身體狀況理應受到尊重。

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