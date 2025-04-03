重挫中國出口！美國川普祭出「總關稅54%」重拳　平價網購也遭殃

▲川普宣布對等關稅，針對中國加徵34%關稅，總關稅率高達54%。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於當地時間2日在白宮宣布，將對所有中國進口商品徵收最高54%的總關稅，從9日起生效。此一舉措是川普所謂「經濟獨立宣言」的一部分，旨在重設美國的貿易政策。圖表顯示，對中國進口商品的對等關稅將達到34%，然而白宮官員補充，考慮到此前已對所有中國進口商品徵收20%的關稅，最終總關稅稅率將高達54%。

根據《CNN》等美媒報導，2024年美國從中國進口了價值4390億美元的商品，這使中國成為美國僅次於墨西哥的第二大進口來源國。隨著這次新關稅的公布，將對中美兩國的貿易關係造成重大影響，並可能進一步升級目前的貿易戰。

此外，川普在公布對等關稅的同時，還簽署行政命令，決定終止中國商品透過「小額豁免」制度享有的免關稅待遇，從5月2日起生效，該制度曾允許價值低於800美元的商品得以免關稅進口。

這一措施將對消費者偏好的低成本產品進口造成顯著影響，尤其是AliExpress、Temu和、Shein等來自中國的網購平台，可能會面臨較高的進口成本，進而對其在美國市場的銷售造成衝擊。

川普的此番舉措不僅針對中國，也對其他亞洲國家產生了波及效應。越南的商品將面臨46%的關稅，柬埔寨商品則將被徵收49%的關稅。這些新增的對等關稅將對亞洲各國的貿易產生重要影響，並迫使許多中國企業將生產轉移到其他亞洲國家。

中國對此表示強烈反對，並重申將繼續進行報復。中國外交部長王毅接受俄羅斯媒體採訪時表示，如果美方繼續在貿易問題上進行「敲詐」，中國將作出反擊。他強調，「美國優先」政策不應成為美國對其他國家的霸凌行為，也不應在損害其他國家正當利益的基礎上推動自身利益。

這一系列措施無疑將進一步加劇美中之間的貿易摩擦，並可能對全球貿易格局產生深遠影響。美國此番行動是試圖通過強硬的關稅政策，來迫使中國在貿易和經濟政策上作出改變，然而，這也可能引發更大範圍的報復行動，使兩國關係進一步緊張。