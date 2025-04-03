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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸商品輸美關稅將升至54％！　北京預告採反制措施

▲▼美中貿易戰,中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲北京揚言對美採取反制措施。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日下午正式宣布「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策，中國大陸也在名單當中。大陸商務部表示，此舉不符合國際貿易規則，是典型的單邊霸凌做法，中方將堅決採取反制措施維護自身權益。

根據川普在白宮玫瑰園展示圖表顯示，對美國最大的貿易夥伴之一中國，對等關稅稅率設在34％。對等關稅實施後，美國對中國商品的累計關稅稅率將升至54％，這接近川普在競選時提出的60％。

大陸商務部發言人今（3）日就美方宣布對等關稅發表談話稱，中方注意到，美東時間4月2日，美方宣布對所有貿易夥伴徵收「對等關稅」。中方對此堅決反對，並將堅決採取反制措施維護自身權益。

大陸商務部批評，美方聲稱自己在國際貿易中吃了虧，以所謂「對等」為由提高對所有貿易夥伴的關稅，這種做法罔顧多年來多邊貿易談判達成的利益平衡結果，也無視美方長期從國際貿易中大量獲利的事實。

「美方在主觀、單方面評估基礎上，得出所謂『對等關稅』，不符合國際貿易規則，嚴重損害相關方的正當合法權益，是典型的單邊霸凌做法」，大陸商務部說，對此，很多貿易夥伴已經表達強烈不滿和明確反對。

大陸商務部指出，歷史證明，提高關稅解決不了美國自身問題，既損害美國自身利益，也危及全球經濟發展和產供鏈穩定。

「貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路」，大陸商務部敦促美方立即取消單邊關稅措施，與貿易夥伴通過平等對話妥善解決分歧。

▼大陸商務部。（圖／CFP）

▲大陸商務部,商務部大樓。（圖／CFP）

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