嘆美把台灣當盤子課高關稅　徐巧芯：民進黨還在講幹話跟搞罷免

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普於白宮宣布對等關稅政策，在台灣的部分，川普說，台灣向美國課徵64%的關稅，美國擬向台灣課徵32％的對等關稅。國民黨立委徐巧芯今（3日）對此表示，隨著美國總統川普強勢回歸，台美關係進入一個全新階段，台灣面臨前所未有的挑戰。川普政府對台灣的態度越來越強硬，甚至被形容為「予取予奪」，並且有消息指出，相關措施將最快於下週三正式實施，「在美國人眼中，台灣就是最好撈金的盤子。」

徐巧芯指出，台灣的關稅問題遠不止表面上的32%關稅，背後的衝擊範圍更為廣泛。首先，台積電被要求不經政府同意，直接赴美投資，並且投資規模高達1000億美元，包括高階製程與研發中心等關鍵技術，這些曾被視為台灣「根留台灣」的指標核心，現在全被拔走。

徐巧芯強調，美國官方與智庫一再釋放訊息，要求台灣大幅提升國防預算至GDP的3%，這相當於每年增加至少1260億元。更有可能是5%，甚至最終達到10%，使台灣的軍事開支達到每年兩兆新台幣，與中國大陸展開軍備競爭。即使賴清德總統已經將國防預算提高至歷史最高點的前題下，竟然還要配合編列特別預算。

徐巧芯提及，美國貿易障礙報告中，台灣被列為「骯髒15國」中的第12名，並指出美規車及美國豬牛等問題，將成為台灣對美貿易的障礙，未來可能面臨更多貿易限制。最為震驚的是，川普政府宣布的普遍關稅政策，將使台灣輸美商品面臨高達32%的關稅，這一政策不僅限於現有商品，未來半導體、藥品、關鍵礦產等領域，也有可能成為徵稅對象。

徐巧芯感嘆，如今再說什麼真心換絕情，已經無濟於事，美中競爭，從軍事對峙，科技角力，到貿易戰，台灣永遠站在美國這一邊，無限配合，結果，美國給台灣的關稅壓力，卻是如此巨大。原來在美國眼中，台灣不是什麼堅定盟友，反而是最好撈金的盤子。川普說，這些國家包含台灣，都明白自己在剝削美國，現在要經歷「嚴厲的愛」，這是哪門子的關係最好？

悲哀的是，徐巧芯表示，從台積電被連根拔走，到關稅被當成中共同路人，民進黨政府的應對就是兩招，「喪事喜辦與大惡罷。」喪事喜辦，就是講些不痛不癢，甚至顛三倒四的幹話，台積電被拔走是佈局全球，台積電變美積電，是非紅供應鏈，不管怎樣，都是賴總統在下棋，都是民進黨又贏了。而更可悲的，就是大惡罷，重用柯建銘、曹興誠等人，轉移焦點，讓部會首長到地方上辦造謠大會，欺騙百姓，麻痺民心，讓人民對國際上的局勢以及台灣面臨的困境不理不睬，若不幸成功，削弱了在野監督力量，就應驗了那句話：解決不了問題，就解決提出問題的人。

最後，徐巧芯奉勸賴清德跟卓榮泰，此時必須要專心治國，不要再搞司法追殺、跟在野黨鬥爭、到處宣講造謠，以為可以用罷免轉移施政不利的焦點、不斷地覆議浪費時間，並再次呼籲政府，緊急處理台灣面臨關稅與台積電被搶走，以及未來可能還會再被課稅的問題，才是身為總統跟行政院長該做的事。