快訊／5縣市低溫特報！急凍跌破10度　5縣市8級強風特報

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者董美琪／台北報導

中央氣象署今（2日）晚上10時33分針對5縣市發布低溫特報，因大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣偏冷，今晚至明（3日）新北市、基隆市、宜蘭縣、新竹縣及苗栗縣局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括基隆市、新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣等5縣市，預計影響時間將持續到3日上午9時。

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氣象署提醒，民眾應注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。





低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：

基隆市、新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

另外，氣象署晚間也發布強風特報，由於東北風偏強，2日晚上至3日晚上11點桃園市、新竹縣、屏東縣、澎湖縣、蘭嶼、綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)。

民眾應提防在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

陸上強風區域【黃色燈號】：

桃園市、新竹縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣。

資料來源：氣象署