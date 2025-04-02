8歲女罹罕見「長髮公主症候群」　腹痛3個月驚藏5顆「毛石」

記者唐詠絮／彰化報導

一名年僅8歲的女童小安(化名)，因長達3個月的間歇性腹痛，近日症狀加劇並伴隨頻繁嘔吐，被送往醫院緊急就診。經彰基兒童醫院團隊詳細檢查後，發現她的胃部及小腸內充滿毛髮結石，導致部分腸道阻塞，所幸，經小兒外科進行手術成功取出多顆毛石，並由兒童心智科診治，目前女童情況穩定，並持續接受心理與營養治療。

▲兒童胃腸肝膽科主任盧芳廷醫師指出除了小安之外，醫院曾收治了四位類似病況的小女童。（圖／彰基提供）

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▲兒童外科許耀仁醫師指出團隊透過胃造口手術取出胃內巨大毛石及小腸三顆較小毛石。（圖／彰基提供）

兒童胃腸肝膽科主任盧芳廷醫師表示，小安近3個月來因反覆腹痛找不到原因，原以為是便祕或消化不良，加上合併有膽汁性的嘔吐，送來彰化基督教兒童醫院就診。醫療團隊立即安排腹部超音波與電腦斷層（CT）檢查，發現胃部、十二指腸及小腸內有多處的腸阻塞。進一步的上消化道內視鏡（EGD）檢查則確認，胃與十二指腸內存在兩顆毛石，其中一顆體積過大，無法透過內視鏡取出，需透過外科手術移除。

為小安執行手術的兒童外科許耀仁醫師指出，為了避免腸道阻塞惡化，團隊透過胃造口手術取出胃內巨大毛石，毛石不僅延伸到十二指腸，另外在小腸內還發現有三顆較小毛石，其中一顆卡在末端迴腸，已造成腸阻塞。所幸手術後順利將毛石取出。

▲兒童心智科劉怡君醫師指出異食癖是多重因素交雜而成。

盧醫師進一步指出過去四年，除了小安之外，兒童醫院還收治了四名類似病況的小女童。分別是兩名13歲、一名8歲及最小年紀6歲的小女生，分別也有類似的症狀，最後都是以手術將這些毛髮結石取出，手術結束之後狀況都恢復的非常順利。

經盧芳廷與許耀仁討論後確認，「這類異物性腸阻塞在兒童中相當罕見，尤其是因吞食毛髮形成的毛石症候群（Rapunzel Syndrome，長髮公主症候群）。除了影響消化系統外，這類行為通常與心理因素有關。」因此術後轉由兒童心智科後續治療。

彰化基督教兒童醫院院長陳家玉教授表示，本次8歲女童因吞食毛髮導致毛結石與腸道阻塞，正是由各專科醫師與關懷團隊密切合作，從診斷、手術到心理追蹤共同完成治療。

▲彰化基督教兒童醫院院長陳家玉教授。（圖／彰基提供）