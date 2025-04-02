和女友吵架！變態男「棉被蓋頭」硬上　求饒被打臉判4年半

▲女子遭蓋棉被強制性交得逞，男友判4年6月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名男子，因與同居女友發生口角衝突，理智線炸裂，竟拿起棉被捂住女友頭部，強行扒掉褲子硬上，事後女友氣得持驗傷單報警提告，男友向法官求饒表示，2人案發後仍有聯繫，甚至有金錢往來，女友也希望從輕處分，法官認為男友在偵查中否認犯行、庭審時才坦承犯行，並未與對方達成和解並賠償其損失，依強制性交罪，重判4年6月徒刑。

判決書指出，事件發生於2024年某日凌晨，彰化一名男子與女友發生爭吵，在情緒失控下，以棉被捂住女友頭部，無視女友反抗，強行脫下其褲子，強制性侵得逞，女子隨後報警，檢方依據女方的證詞、現場照片、DNA鑑定報告以及醫院驗傷報告等證據，將男子起訴。

男子直到法院審理中終於坦承強制性交，但辯稱與被害女子為男女朋友關係，同居一個多月並已發生7.8次性行為，事後仍保持聯繫，甚至計畫一起到日本出遊並提供金錢協助，證明彼此並非毫無情義，請求法官減輕其刑責。被害女子在偵訊時也曾以書面證詞為林男求情，表示兩人相處模式僅是容易爭吵，希望法官從輕發落。

然而，法官認為男子以棉被壓制女友頭部，強制性交的行為惡劣，且事後多次違反保護令，其行為並無任何值得同情之處，加上雙方至今未達成和解，依強制性交罪判處男子4年6月有期徒刑。