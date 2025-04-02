國防部證實中共在東海「實彈射擊」　禁航區範圍曝光

記者郭運興／台北報導

國防部今（2日）證實，這次中共解放軍演習時在東海實彈射擊一事，國防部昨在第一時間已有掌握，也掌握到中共公布「長寬270公里乘以40公里範圍」的禁航區，今早待中共執行完射擊後，也同時取消了禁航區限制，表示這區域已經同步開放。

▲國防部情次室謝日升中將，說明「國軍針對中共聯合演訓應處作為」。（圖／記者陶本和攝）

針對東海海域實彈確認是否真的進行實彈？解放軍使用哪些武器，涉及區域範圍，距離台灣有多遠？國防部表示，有關東海實彈射擊，國防部第一時間有掌握，持續運用客觀手段，掌握後續動態。

國防部表示，昨天就已經掌握到中共公布的禁航區，長寬270公里乘以40公里範圍，今天早上也掌握到中共在這禁航區實施的實彈射擊，至於什麼彈型、彈種，這部分再給國防部一點時間，但的的確確有掌握到在這個區域執行實彈射擊，這是今天上午掌握到的。

國防部表示，中共執行完射擊後，也同時取消了禁航區限制，表示這區域已經同步開放。

另外，國防部表示，有關山東號上的殲15飛機動態，國防部已經公布至今天下午1點半前掌握到的動態，另外，山東號的動態，從建造交工到成軍，每個階段國防部都非常關注也有所掌握，對山東號歷次的動向與動態，運用各項情偵手段密切掌握當中。

▼國防部公布「中共聯合演訓」概況。（圖／記者陶本和攝）