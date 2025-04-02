中共演習讓瓦斯船無法進港？　國防部曝海空域正常：是在等待進港

▲國防部情次室謝日升中將說明「國軍針對中共聯合演訓應處作為」。（圖／記者陶本和攝）

記者郭運興／台北報導

中共解放軍東部戰區昨（1日）展開聯合演訓，並在台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，網路社群上則傳出高雄永安港外的液化天然氣船因中國軍演無法進港。對此，國防部今（2日）表示，台灣周邊的海空域、運輸線都是維持正常運作，根據國防部掌握，這艘瓦斯船是因為進港排程關係，所以在港外做等待。

國防部下午召開記者會，針對中共演習是否造成瓦斯船轉向不進港一事，國防部做出2點回應，第一，從昨天開始到目前為止，明確掌握並沒有商船、漁船遭受到中共海警登船臨檢的情況，台灣周邊的海空域、運輸線，也都是維持正常運作。

國防部表示，第二，就國防部掌握，這艘瓦斯船是因為進港排程關係，所以在港外做等待。

海巡署則表示，這個案子是民眾在社群貼文，表示LNG瓦斯船受到阻攔折返，經查證，這是錯誤虛假訊息。海巡署報告如下，這邊有兩艘，巴哈馬籍LNG瓦斯船昨天早上6點23分抵達高雄24海浬處海域，因為進港要安排碼頭，所以在排程中，在該海域滯留，等待進港時間，另外跟航港局確認，預定這艘船在今天要進港，經查證早上7點54分已經泊靠在興達港中油天然氣接收站。

海巡署指出，第二個案子，距離鵝鑾鼻西南方190浬海域，顯示要在明天（3日）6點要進台中港，跟航港局船舶資訊資料相符，目前在該海域滯留，也是要等到排定進港碼頭後，才會再開始航行，所以都是正常。

海巡署強調，另外，今天海巡署對應、驅離中共海警船時，也有貨輪經過，也是正常航行，如果有發生什麼狀況，海巡一定會開闢安全航道，也跟國防部做過各種沙盤推演跟實兵演練，這部分一定會確保海上航行的安全，再次呼籲國人放心。

▼國防部公布「中共聯合演訓」概況。（圖／翻攝直播）