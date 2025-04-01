開發東海岸綠寶石！綠島朝日度假園區誕生　打造國際級旅遊景點

▲▼交通部觀光署率同東管處及相關單位召開「綠島南岬地區促參案」座談會。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署周永暉署長於3月31日率領觀光署景區組林秀霞組長、東部海岸國家風景區管理處林維玲處長及有關同仁，前往綠島視察觀光建設發展現況，並召開「綠島南岬地區促參案」座談會。會議邀集台東縣政府交觀處卜敏正處長、綠島鄉公所陳銘廣秘書、王姷力議員以及綠島鄉代表，共同研商綠島朝日溫泉及周邊景區促參委外經營事宜，凝聚發展共識。

周永暉表示，綠島朝日溫泉及其周邊旅服中心與露營區等基地，擁有得天獨厚的自然景觀與豐富資源，可以說是「東海岸的綠寶石」。未來觀光署將積極引進優質廠商，秉持低密度開發、融入地景設計及永續經營理念，優化綠島旅遊環境，提升國際觀光競爭力，讓這顆「綠寶石」更加璀璨，成為台灣的國際級旅遊景點。

經過與會各單位充分交流，會議達成多項發展共識，包含將「綠島南岬地區」更名為「綠島朝日度假園區」，並於未來招商規範中強化在地參與與回饋機制、落實履約管理，確保開發符合當地需求。此外，與會單位也提出應優先引進綠島原生植栽、避免過度開發等建議，以兼顧生態保育與觀光發展。另請綠島鄉公所加速完成「南岬地區經營評估報告」，並儘速送交東管處，作為未來經營方案的重要參考。

此外，各單位也就綠島觀光發展與安全管理等議題，與周署長廣泛交換意見，期盼未來不管是「綠島朝日度假園區」與各項軟硬體發展，透過中央與地方攜手合作，共同提升綠島永續觀光品質與景區經營效能，確保旅遊環境優質發展，帶動地方繁榮，實現永續經營的目標。