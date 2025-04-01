大陸連４次軍演必有偷渡者　海委會主委：不排除灰色地帶襲擾



▲海委會主委管碧玲PO文指出大陸每逢軍演必偷渡，質疑進行灰色侵擾。（圖／翻攝網路）

記者張君豪／台北報導

大陸解放軍今天清晨對台展開聯合演訓，同時間也有一名福建省籍鄭姓男子從福建泉州石井港搭乘橡皮小艇偷渡抵達金門，這也是大陸近年每逢軍演必偷渡的例行灰色侵擾手段，包含從2023年的海空聯合戰備演習，到2024年的聯合利劍A、B演習，均發生有偷渡者操舟到金門地區偷渡，所幸均遭我海巡人員查獲逮捕，今天被捕的鄭男向海巡人員表示：因嚮往台灣民主自由才會偷渡，但詳細偷渡動機仍待檢方調查釐清。

海委會主委管碧玲今天在臉書PO文表示「中國軍演、聯演時，都幾乎同時會有小目標的偷渡，來者的説辭也高度雷同！」不排除是他們灰色地帶襲擾的一環。

管碧玲PO文間接證實，大陸今天清晨7時30分發布軍演前，海巡署金馬澎分署第九岸巡隊，在今天6時49分在金門山后海域發現一乘橡皮艇偷渡的福建省籍鄭男。

海巡署指出，金、馬海域位處兩岸灰色地帶襲擾最前線，金馬澎分署面對來自對岸可疑目標威脅均嚴正以待，巡防區全天候運用科技偵蒐及岸海勤務，強化相關應處作為，本案一名陸藉人士於清晨拂曉企圖以橡皮艇之小型目標方式自金門偷渡入境，仍遭金門第九岸巡隊即時發現，發動岸際攔截圍捕成功緝獲。

據了解，該名男子是從廈門圍頭偷渡至金門。海巡署表示，發現橡皮艇不久後，雷達即時監控又發現，馬祖西引及烏坵限制水域又分別各有2艘海警船越線襲擾，金馬澎分署成立應變中心，並調派PP10082、10037、3586及10081等巡防艇前往對應。

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