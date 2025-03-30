結合柳營中興社區兒童節活動　南消一大辦理小小消防體驗

▲南消一大隊柳營分隊結合台南柳營中興社區，30日舉辦了親子活動，設置了多個關卡，讓家長能帶著小朋友一同參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接即將到來的兒童節，台南柳營中興社區30日舉辦了親子活動，並結合小小消防體驗，南消一大柳營分隊設置了多個關卡，讓家長能帶著小朋友一同參與。

在活動中，小朋友不僅可以體驗如何進行CPR急救模擬，還能學習火災預防與緊急應變技巧，從小培養正確的防災觀念。活動現場還展示了消防車，讓小朋友親自體驗消防員射水的第一視角，讓防災知識更加生動有趣。

隨著清明連假的臨近，消防局特別提醒民眾，在掃墓期間務必遵守「4不1要」原則。具體要求包括：除草「不」用火、紙錢「不」焚燒、爆竹「不」燃放、菸蒂「不」亂丟、垃圾「要」帶走。尤其要注意，若不慎引燃附近的雜草，不僅會對公共安全造成危險，還會對空氣造成嚴重污染。

市長黃偉哲指出，火災的風險往往在不經意間引發，尤其是在掃墓期間，焚燒紙錢或亂丟菸蒂等行為，容易成為火災的隱患。因此，消防局不僅加強了各大公墓的巡邏與防火警戒，還在各活動場所設立了宣導攤位，以提高民眾的防火意識。

消防局局長李明峯強調，透過每一次的宣導活動，提醒民眾在掃墓時不忘安全與防火，確保大家都能度過一個平安、祥和的清明連假。