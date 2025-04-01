歸南北極殿捐贈南消五大電動油壓破壞器材　用破壞力量重塑新生

▲台南市消防局第五大隊1日舉行電動油壓破壞器材捐贈典禮，感謝歸南北極殿熱心公益，捐贈電動油壓破壞器材2組，價值新台幣90萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第五大隊1日舉行電動油壓破壞器材捐贈典禮，感謝歸南北極殿熱心公益，捐贈電動油壓破壞器材2組，價值新台幣90萬元，為消防救援行動提供更高效的破壞工具，幫助消防人員在災害現場突破重圍、拯救生命。

「破壞」並非毀滅，而是為了拯救生命、重塑新生。 火災、地震或交通事故發生時，受困民眾往往受困於危險之中，等待救援。這時，破壞器材成為消防人員手中的關鍵工具，能迅速撬開變形車門、破拆倒塌建築物，打開生存通道，讓受困者重見光明。這次歸南北極殿的善舉，無異於賦予消防人員「破壞」的力量，使他們能夠更迅速、安全地執行救援任務。

長年守護地方信仰與文化的歸南北極殿，不僅是精神信仰的寄託，更展現了關懷社會的實際行動。他們了解到消防人員在執行救援時，時常面臨破壞裝備不足的困境，因此特別捐贈這批電動油壓破壞器材，期望這份心意能在關鍵時刻拯救更多生命，為社會帶來更安全的未來。

市長黃偉哲感謝歸南北極殿的善舉，強調：「消防人員的每一次出勤，都是在與死神競速，這批破壞器材將大幅提升救援效率，為消防人員爭取寶貴時間。希望這份善心能拋磚引玉，讓更多民間力量投入消防設備的提升，守護城市安全。」

消防局局長李明峯也表示：「救災現場變數多端，破壞器材是消防人員倚賴的工具之一。這次歸南北極殿的捐贈，讓我們的救援工作更具效率，也讓第一線消防人員執行任務時更加安心，為保障市民生命安全提供更強而有力的支援。」

「破壞」，不只是拆除，更是為了創造希望。 這次捐贈的破壞器材，將在一次次的救援行動中，打開生存之門，為受困者帶來重生的機會。消防人員不懼艱難、勇往直前，而民間的支持則是他們最強大的後盾。透過這次的捐贈，希望能帶動更多善心人士與企業，共同打造更安全的社會，讓每一次的「破壞」，都能成為重塑新生的契機。