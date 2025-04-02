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一家三口「月噴12萬」　夫妻變月光族：房租僅9千！網揪2大魔王

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來物價連漲，許多年輕人大嘆吃不消，甚至淪為月光族。一名網友就無奈表示，他和老婆雙薪約11萬多，但一家三口每個月開銷也高達11、12萬，於是發文求問「該從哪部分節省？」對此，網友們紛紛揪出關鍵，同時勸原PO要增加收入才行。

網友在論壇「mobile01」發文提到，他和老婆月收入共11萬3左右，女兒目前快3歲，就讀私立雙語學校，月費約5500元，而每月固定開銷，包括房租9100元、車貸1萬3500元、汽車保險1500元等。

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他接著表示，「我跟老婆每個月會各存4000，給女兒升小班的註冊費。老婆負責女兒和她個人的保險及卡費，她買什麼我幾乎沒過問，她有辦法負擔就好了，不過她每個月都會幫女兒買一堆衣服、髮飾。家裡吃的方面大部分是外食，偶爾煮個一兩次，至於外食費用幾乎是我來負責。」

原PO坦言，一家三口每個月開銷落在11-12萬左右，簡單來說他們就是月光族，「想請問各大網友這樣算正常嗎？我一直覺得可以再省，但不管怎麼節省，還是沒辦法少於10萬。」

▲▼離婚。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，網友們認為，外食和車子的費用是最大魔王，「車賣掉、不外食，就能省很多了」、「外食很貴，加上外送費就更貴了，如果還要存備用金，夫妻要再增加收入才行」、「要省錢第一步先把車賣掉，不必要的開支會少很多。二人可先定下一個目標，例如一個月共存2萬，然後按必要性列出開支，從尾端刪上去到符合要求」、「建議車子賣掉，然後最好每天自己煮兩餐，想換口味就一個星期吃兩次外食」、「好恐怖的月光族。1.外食吃太多了。2.女兒換學校。3.賣車。因為短期你不太可能提高收入」。

另外，不少人也直呼，「很正常的消費，別忘以後孩子還要上才藝班，買房大概先不用想了」、「都有記帳了，不難分析自已的花費吧？有些小花費例如串流影音，如果沒常用就停掉。我們一家四口也是台中，但住家裡，每個月8萬左右，有給孝親費及負擔家裡水電」、「我們家三口每個月花費平均8萬多，其中包括3萬多的房貸，你們沒揹房貸就每個月花費11、12萬，個人是覺得有點多」。

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