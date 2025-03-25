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你的拖延症有多嚴重？從吃甜點習慣測出你的個性！

▲▼心理測驗,甜點,拖延症,焦慮,生活。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲你會拖拖拉拉嗎？從吃聖代的第一口選擇，看穿你的拖延習慣，快來測測看！（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

明明知道該做的事，卻總是不自覺拖到最後一刻？理智上了解重要性，但心情和身體就是跟不上，回過神來卻發現自己在做其他事情，你也很常發生這種情況嗎？拖拖拉拉可能已經變成習慣而你不自知，不妨來玩日本網站《TRILL》有趣的心理測驗，看看自己是不是拖延症患者吧！

Q：請憑直覺看圖，選擇你會先吃聖代的哪一部分？

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▲▼心理測驗,甜點,拖延症,焦慮,生活。（圖／翻攝自心測官網）

1、捲心餅乾
2、冰淇淋
3、鮮奶油
4、草莓

選好了往下看結果！

選好了往下看結果！

選好了往下看結果！

1、選擇「捲心餅乾」的人：有一點拖延症，但掌控力強

如果你的第一口是捲心餅乾，那麼你可能有點拖延症，但不會影響大局。你總是忙碌，手上的待辦事項堆積如山，因此你清楚哪些事情可以先放一放、哪些必須優先處理。你的選擇也顯示出你的冷靜與判斷力，即使在大家手忙腳亂的情況下，你依然能穩住陣腳，做出最適當的決策。即便有時候會拖延，但你總能巧妙地避開負面影響，讓周圍的人覺得你不是「狡猾」，而是「聰明」。或許你忙到讓人難以羨慕，但你的時間管理能力確實讓人佩服。

2、選擇「冰淇淋」的人：沒有拖延症，但容易自我壓力過大

選擇先吃冰淇淋的人，大多是負責任、不喜歡拖延的人。你總是很在意別人的感受，擔心自己的行為會影響他人，因此習慣比誰都早一步行動，避免讓別人陷入困境。不過，你的選擇也顯示出一種「自我否定」的傾向，可能時常覺得自己不夠好，對自己要求過高，你會過度顧及別人的感受，生怕自己的遲疑會給對方帶來困擾。這樣的性格雖然讓你在人際關係中備受信賴，但有時候也可能讓人覺得壓力太大。適時調整步調，不要總是用焦慮來推動自己，試著根據實際狀況調整節奏，會讓自己過得更輕鬆喔！

3、選擇「鮮奶油」的人：不太會拖延，行動力十足

如果你的第一口選擇鮮奶油，代表你是個行動派，不太會拖延事情。你習慣在自己可承受的範圍內，提前完成任務，避免累積壓力，並且能從中獲得成就感與解脫感。你的選擇顯示出你有很強的「分配節奏」能力，對於單調或拖沓的事情容易感到煩躁，總會主動尋找變化與刺激，這種積極的行動力，讓你在團隊中經常扮演領導者的角色。不過，當你看到別人拖拖拉拉時，可能會忍不住想催促對方；然而，每個人的節奏不同，過度干涉可能未必是對方想要的幫助，建議在適當的時機給予提醒，而不是過度干預喔！

4、選擇「草莓」的人：標準的拖延大王

如果你第一口先吃草莓，那麼，你很可能是個拖延症患者！即使面對緊迫的截止日期，你仍然能一派輕鬆，絲毫不慌亂。甚至在期限過後，還會試圖「談判」延長時間，或是尋找其他方式來應對。這顯示出你是一個「享受當下」的人，總是順應自己的感受，認為船到橋頭自然直，現在開心最重要，至於之後該怎麼辦？之後再說！周圍的人或許早已習慣你總是「踩線」完成任務，甚至不再對你抱有「準時」的期待；但千萬別太得意，這種習慣終究會在某一天給自己帶來麻煩。建議從小事開始，逐步培養按時完成任務的習慣，讓自己未來能夠更從容面對挑戰！

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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關鍵字：

心理測驗甜點拖延症焦慮生活

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