金錢焦慮！大一生沒缺錢「每天花不到150元」：覺得花很多

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

學生族在上課之餘，必須學著理財，注意日常生活的開銷。有大一生表示，因為去年考前受傷，現在在養傷，還沒找打工，雖然一天花不超過150元，還是覺得花很多，「明天開始應該會嘗試白飯加炒青菜，這樣一天只要130或更少。」話題引發討論，就有人開勸「不要本末倒置，學習才是最重要的。」

一名大學生在Dcard發文「金錢焦慮怎麼辦？」說他目前讀大一，預計期中考後會去找學校附近的打工，上學期有做一些雜活賺一點錢，平時住宿舍幾乎都外食，會控制一天花費150元以內，但他還是覺得花太多，之後打算嘗試只吃白飯加炒青菜就好，「這樣一天只要130或更少。」

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他透露，家裡要他今年就自己工作養自己，感覺之後全部開銷都要自己負擔。另外，他其實沒有缺錢，就只是莫名很焦慮，「補充一下，我目前都只喝水，學校飲水機免費。」

看到貼文後，就有人表示，「家裡不支援生活費嗎？去系辦問問有沒有輕鬆的打工。要注意不要本末倒置，學習才是最重要的」、「單純省錢也沒不好吧？不要省到身體變不好就好，我自己也偏省，全省下來投資。」

話題還釣出超多大學生分享平日省錢秘訣，「自助餐不是都有那種有料的湯嗎？買白飯加一點點菜，然後狂撈那個料」、「睡到中午，早午餐一起吃，這樣就可以省一餐。」也有人懂原PO感受，「我跟你一樣耶！不缺錢，但我自己一個人的時候很省，一餐吃超過100元就會有罪惡感。但如果跟同事或朋友吃飯，偶爾吃個300多倒還好。我在想是不是對自己太苛刻了。」