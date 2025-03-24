公婆揮霍享受　老了錢被騙光「投靠媳婦遭拒」！她忍10年報仇

▲媳婦拒絕出錢幫婆婆治病。（示意圖／Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

面對低薪、高物價，讓許多年輕人都難以承受，許多人靠父母後援撐過，不過一名媳婦表示，剛結婚時很窮，租房和養孩子壓力巨大，但公婆不僅未伸出援手，還丟下一句「兒孫自有兒孫福」，四處旅遊享受生活，如今婆婆年老多病，錢也花光了，她仍記著當年的苦，拒絕出錢幫婆婆治病，「生死有命，富貴在天」。

人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，當結婚時很窮，租房子還要養小孩，但公婆不管也不顧，只丟下一句「兒孫自有兒孫福」，便四處遊山玩水，享受生活。如今婆婆老了、病了，錢已被揮霍殆盡，「還有些錢被詐騙集團騙光了，老公也走了」。

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不過，夫妻倆有房貸、車貸，還要養育小孩，「也還記得當年父母的無情，拿不出錢給她治病」，媳婦坦言，儘管有能力支付婆婆的醫療費，但她選擇不幫助，「生死有命，富貴在天，自生自滅吧」，自己的錢也是要用來享受生活，「畢竟我們的錢，也是將來要學婆婆，享受我們的生活的」、「10年看婆10年看媳，有什麼樣的婆婆就有什麼樣的媳婦」。

貼文曝光，有人認為原PO很無情，「公婆當年本來就沒有義務要幫你們養孩子，妳婆婆現在老了病了要照顧版主妳可以不用管，但妳老公是兒子要」、「你們怎麽對父母的，小孩子都看在眼裡，等你們老了，孩子們也是會有樣學樣」、「人是互相的，不幫你就算了 ，還講那種話，一切老天爺自有安排的」。

不過也有網友指出，「公婆沒有幫扶之情，媳婦也就沒有奉養之義」、「無需跟自私的人給同情」、「自私的作為，當然不要怪別人也這樣回報你」、「公婆有錢花自己的錢也是他們的事，自己有錢以後要怎麼花是以後的事，但還是規勸：人情留一線，日後好相見」。