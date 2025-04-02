為何今天才公布軍演代號？　陸專家稱：解放軍像「魔術師」

記者陳冠宇／綜合報導

共軍東部戰區昨（1）日在台灣周邊展開聯合演訓，今日則宣布進行「海峽雷霆-2025A」演練。對於軍演第二天才宣布代號，大陸軍事專家聲稱，這代表共軍可以隨時隨地對作戰計劃進行靈活調整，「越來越像變幻莫測的『魔術師』」。

▲共軍今日進行「海峽雷霆-2025A」演練。（圖／翻攝央視）

共軍東部戰區宣布今日在台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，後續稱在東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練，「對（台灣）重要港口、能源設施等模擬目標進行精確打擊」。

令人注意的是，演訓從昨天就開始了，為何今天才公布代號？大陸中央廣播電視總台旗下新媒體「玉淵譚天」解釋，「海峽雷霆-2025A」演練只是今天上午的演練，昨天的演訓並不屬於「海峽雷霆-2025A」演練。

對此，中共中央軍委直屬的軍事科學院副研究員付征南說，昨天演訓沒有公布代號，今天又發起有代號的演練，透露出重要訊息就是「變」，代表解放軍可以根據戰場需要，隨時隨地對作戰計劃進行靈活調整、動態更新、精確把控。

付征南表示，兵無常勢、水無常形。常有人說解放軍打的是「明牌」，但真到「打牌」的時候，對面不會知道共軍打哪一張「牌」，包括什麼時候打、「牌」落下時會不會發生變化。

付征南聲稱，「解放軍越來越像變幻莫測的『魔術師』，這背後是戰區部隊經過多年持續演練，對遏制『台獨』招法越來越胸有成竹、對台島作戰體系致命弱點越來越爛熟於心的表現」。

大陸國防大學專家張弛則說，這說明解放軍遏制「台獨」分裂勢力的選項是十分豐富的，手段也是多樣化的；「解放軍始終保持箭在弦上，聽令瞰打的戰備狀態」。

▼東部戰區今（2）日發布軍事行動主題海報《毀癱》。（圖／翻攝東部戰區公眾號）