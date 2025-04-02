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大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍「遠箱火」實彈射擊畫面曝　射程400公里可直接覆蓋雙北

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區今（2）日起進入對台軍演的第二日，以「海峽雷霆－2025A」行動為代號，對重要港口，能源設施等模擬目標進行演練。演訓時程進入中午，東部戰區官方微博也釋出陸軍部隊實施火箭彈實彈射擊的相關畫面，從夜間集結到破曉移動，直至白晝之時進入戰術位置實施射擊。

▲東部戰區陸軍實施「遠箱火」火箭彈實彈射擊。（圖／翻攝東部戰區）

▲東部戰區陸軍實施「遠箱火」火箭彈實彈射擊。（圖／翻攝東部戰區，下同）

透過東部戰區釋出的影片可以發現，解放軍陸軍進行「遠箱火」實彈射擊，該軍區陸軍某部官兵在深夜接令後，隨即分乘近20輛「PHL-191」遠程火箭炮車出發，在夜色中機動前進，直至天色已亮之際，該部隊已就戰鬥位置待命，隨即展開實彈射擊。

▲東部戰區陸軍實施「遠箱火」火箭彈實彈射擊。（圖／翻攝東部戰區）

據了解，「PHL-191」遠程火箭炮車擁有370公釐的炮管，射程可達400公里，可直接越過台海，對台灣各重要城市、港口或設施進行覆蓋式火力打擊，一輪齊射至少數十枚至上百枚火箭彈，被解放軍視為「越海殺器」。

▲東部戰區陸軍實施「遠箱火」火箭彈實彈射擊。（圖／翻攝東部戰區）

相較於傳統的火箭彈攻擊取決於天候等因素，「PHL-191」遠程火箭炮採用的是慣性導航、衛星定位和空氣舵修正「三合一」的複合式制導技術，在東部戰區釋出的軍事演練影片中也曾出現兩發火箭彈命中同一彈坑的精準度。

大陸國防大學教授張弛表示，遠箱火最大的優點就是「量大管飽」，與傳統火箭彈相比，遠箱火的各型彈藥能覆蓋台灣全境，也擁有制導功能，再加上火力強大和造價低廉，「這也表明，解放軍打擊台獨的手段更加豐富和強而有力。」

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