共軍演訓第二天　稱對我港口、能源設施模擬「精確打擊」

▲共軍今日進行「海峽雷霆－2025A」演練。（圖／翻攝央視）

記者陳冠宇／綜合報導

共軍東部戰區宣布昨（1）日起在台灣周邊進行聯合演訓，今日於東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練後，聲稱對台灣重要港口、能源設施等模擬目標進行「精確打擊」。另對於今日進行的「海峽雷霆－2025A」軍事演練，大陸官媒稱，代號的變化意味著共軍遏「獨」的軍事手段越來越全面。

共軍東部戰區發言人施毅表示，4月2日，中國人民解放軍東部戰區位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆－2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

施毅稍晚又指出，東部戰區陸軍部隊，按照「海峽雷霆-2025A」演練計劃，位東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練，「對重要港口、能源設施等模擬目標進行精確打擊，取得了預期效果」。

共軍昨日宣布在台灣周邊進行「聯合演訓」時，並未同步披露軍演代號。經過一天之後，東部戰區公布「海峽雷霆-2025A」代號，不過只提到這是4月2日的行動。

對此，大陸中央廣播電視總台旗下新媒體「玉淵譚天」稱，「4月1日起」，解放軍位於台海周邊開展「海峽雷霆-2025A」行動，這是針對賴清德謀「獨」言行的再一次有力反制。

「玉淵譚天」說，從去年的「聯合利劍」行動到如今的「海峽雷霆」行動，代號的變化意味著解放軍遏「獨」的軍事手段越來越全面；正告「台獨」分裂分子沒有出路，世界上只有一個中國，正如這句詩：來如雷霆收震怒，罷如江海凝清光。

▼「玉淵譚天」製作的「海峽雷霆－2025A」海報。（圖／翻攝微博）