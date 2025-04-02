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美國務院：中國對台軍事行動加劇緊張　美支持台海和平穩定

▲▼ 。（圖／翻攝自美國國務院）

▲美國國務院1日晚間發聲明表示，美國支持台灣海峽和平穩定，反對以武力或脅迫方式單方面改變現狀。（圖／翻攝自美國國務院）

記者詹雅婷／綜合報導

共軍連續2日在台海展開軍事演習。美國國務院1日表示，「中國沒有正當理由在台灣附近進行不負責任的威脅和軍事施壓行動」，美方將會持續支持台灣，且中國對台的侵略性軍事行動和言論只會加劇緊張情勢，美國支持台灣海峽和平穩定，反對以武力或脅迫方式單方面改變現狀。

中央社引述美國國務院說法指出，中國環台軍演的舉動是毫不猶豫把區域安全與繁榮置於風險之中，美國正密切關注中國在台灣附近的軍事活動，不斷升級的軍事恐嚇手段只會加劇緊張情勢。

國務院發言人還說，「中國沒有正當理由在台灣附近進行不負責任的威脅和軍事施壓行動」，對於中方的軍事、經濟、外交壓力等，美國會持續支持台灣。

▲▼美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）。（圖／路透社）

▲美國國務院發言人布魯斯說，中國對台的侵略性軍事行動和言論只會加劇緊張情勢。（圖／路透社）

到了1日晚間，國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）透過聲明表示，中國對台的侵略性軍事行動和言論只會加劇緊張情勢，危及區域安全與世界繁榮，面對中國的恐嚇策略及破壞穩定行為，美國持續對台灣等盟友和夥伴做出持久承諾，「美國支持台灣海峽和平穩定，反對以武力或脅迫方式單方面改變現狀」。

東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校1日宣布，自4月1日起，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開多向進逼的艦機行動，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、重要區域與關鍵通道封控等課目。

到了2日上午，施毅表示，4月2日，中國人民解放軍東部戰區位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

截至目前，解放軍尚未宣布何時結束這次對台演習時間。

▼ 央視直播「海峽雷霆-2025A」演練 。（圖／翻攝 央視）

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