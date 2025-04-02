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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

TPOC民調／藍營防線！46%挺罷免葉元之　原支持者也有26%要罷

▲▼葉元之 質詢 立法院審查覆議案卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

TPOC台灣議題研究中心2日公布最新民調，對於被國民黨設定為罷免防線的藍委葉元之，上任以來整體滿意度，有42.3民眾不滿意，高於滿意的34.5%；贊同罷免葉元之的提案是46.1%，高於不贊同的37.9%。若罷免案進入第三階段，則有近六成民眾願意出門投票，贊同罷免者近九成會投票、反對者僅四成，而2024大選票投葉元之的民眾高達25.9%支持罷免。

根據TPOC台灣議題研究中心最新民調顯示，民眾贊同罷免葉元之的提案是46.1%，高於不贊同的37.9%。在第一階段連署後，願意站出來簽第二階段連署有34.7%，而且願意出來到第三階段罷免投票的民意高達近6成，其中，贊同罷免葉元之民眾有近九成會投票、反對者僅四成。

若與上屆大選投票取向交叉分析，則投給葉元之的民眾有65.1%願意出來投票、投給羅致政者有87%、投給小民歐巴桑聯盟劉書婷者則有68.8%；未表態民眾也有42.9%出來投票。此外，民調也顯示，上屆投給羅致政民眾91.5%支持罷免、投給劉書婷民眾則有69%支持，即便是投給葉元之民眾，也有25.9%支持罷免。

調查主題為二階段罷免議題調查，調查日期2025年03月24日至2025年03月26日，調查地區為戶籍於新北市板橋區東部61個里，且年滿20歲的一般民眾；抽樣誤差：在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.50個百分點內；樣本數百分比樣本數百分比；有效樣本為800份，調查方法：採用市話調查進行採用中華民國住宅電話簿進行尾數2位隨機撥號，調查完成後針對樣本之戶籍地、年齡、性別、教育程度進行多重反覆加權。

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