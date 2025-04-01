「只是領錢而已」也可能判刑？　小心！家人辦後事最常誤觸的陷阱

記者黃楷元、張琦珍／台北報導

我的父母過世後，不能直接提領其帳戶中的存款，支付喪葬費或遺產稅？不少人誤以為只要是家屬、甚至取得生前授權，就可以動用亡者財產，但律師劉明昌提醒，這樣的認知恐讓人一腳踏入刑法紅線，最常見的法律風險就是偽造文書罪與侵占罪。



▲律師劉明昌談正確處理遺產的方式。（圖／合成圖）



劉明昌指出，民眾通常不了解遺產處理的法律程序，導致一不小心就觸法。他表示，親人過世後，其名下的帳戶存款即屬遺產，任何人包括配偶或子女，皆無權擅自提領，因為「這些錢在法律上是全體繼承人的共同財產，不可以其中一人單獨動用。」

他舉例，實務中常見情況是某位繼承人，主動用亡者的存摺與印章領錢處理喪葬事宜，結果遭其他繼承人提告。他強調：「只要還沒辦妥相關程序，就算拿著亡者生前的授權書，或獲得家人同意，原則上都可能構成偽造文書，最高可處5年以下有期徒刑。」

為何會構成偽造文書？劉明昌解釋，「死人不會去領錢，所以銀行看到的是『A拿著B（亡者）的印章來說自己是B』，這本身就已經是偽造。」因為當事人已死亡，無法出具委託書或授權，若繼承人以亡者名義向銀行提領存款，等同「冒用他人身分」，就是偽造文書。

至於有些人主張有亡者生前授權，劉明昌提醒，即使如此，也未必被法院認可，因為有部分法院認為，授權在當事人過世後即失效，因此風險仍然存在。

劉明昌指出，最正確的做法，應該是先辦理除戶登記、繳納完遺產稅後才可以提領。如果急需支付喪葬費或遺產稅，或是有部分繼承人找不到的話，可以備妥死亡證明書、繼承系統表、繼承人印鑑章及繼承存款申請書等資料，並取得所有繼承人簽署的委託書，才能合法提領。