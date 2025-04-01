國台辦挺小微！陸委會：在大陸早被捕「台灣只驅逐很文明」

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦4月1日批評民進黨當局將陸配網紅「小微」強制離台，是大搞「綠色恐怖」，暴露「民主」是「民進黨作主」，「自由」是「只有台獨的自由」。對此，陸委會晚間表示，同樣的事情發生在大陸早被中共逮捕判刑，「台灣只是將他們驅逐出境，已經非常文明和重視人權。」

陸委會提到，針對近期有極少數陸配因發表支持中共武力侵犯台灣、矮化我國主權及意圖消滅中華民國等言行，已經違反我國法令，主管機關內政部係依法裁處，要求限期或強制出境，「台灣政府相關作為均於法有據，其標準與國際民主自由法治國家對境外人士入境後的言行管理一致，更符合台灣多數民意支持。」

▼陸配小微被強制出境。（圖／記者沈繼昌攝）



陸委會指出，支持鼓吹武力侵台的言論，並非言論自由的範疇，也不為台灣社會所容許，逾越我國法律紅線，相關事件發生至今，相關陸配言行早不為在台多數陸配認同，許多陸配均出聲批評，嚴加譴責。

陸委會強調，台灣的民主法治得來不易，不准有外人利用台灣的言論自由來危害台灣，「同樣的事情如果發生在大陸，像是李明哲、楊智淵、富察，早就被中共逮捕判刑。台灣只是將他們驅逐出境，已經非常文明和重視人權。」

▼陸配恩綺（左）、小微（右）因武統言論被廢止居留許可。（圖／翻攝抖音）



陸委會還呼籲中共，「與其費心對台灣內政說三道四，不如反思其對中國大陸人民是如何進行思想箝制及言論審查，而且中共對台灣民主法治的惡意抨擊，只是夏蟲語冰，自曝其短！」

國台辦發言人朱鳳蓮1日表示，民進黨當局一再濫用司法、羅織罪名欺凌大陸配偶，迫使兩岸婚姻家庭骨肉分離，有悖人倫，毫無人性。

朱鳳蓮還說，對於「台獨」打手、幫凶迫害大陸配偶的惡劣行徑，將依法追責、依法嚴懲。

▼ 國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

