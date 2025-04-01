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共軍對台軍演　綠譴責：中國惡劣行徑就是國際的「麻煩製造者」

▲解放軍聯合演訓宣傳海報《進逼》。（圖／翻攝東部戰區微博）

▲解放軍聯合演訓宣傳海報《進逼》。（圖／翻攝東部戰區微博）

記者杜冠霖／台北報導

針對共軍今（1日）宣布對台聯合軍演，加大力道恫嚇台灣人民，而日前國民黨主席朱立倫才宣稱國民黨反共，卻又派國民黨副主席夏立言前往中國會見中共高官，對此，民進黨表示，樂見國民黨一起加入反共行列，這才是民主國家內部政黨間的良性競爭，但一邊聽到朱立倫說國民黨反共，一邊卻看到國民黨副主席夏立言前往中國，共同唱合統戰關鍵字「九二共識」，這是精神錯亂嗎？顯見國民黨實際上根本就是與中國共產黨合作，而非反共。

民進黨發言人吳崢指出，今早中國東部戰區宣布，在台灣周邊舉行聯合演訓「多向進逼」，民進黨嚴厲譴責中國一再透過武力片面破壞區域和平穩定。同時看到中共新華社釋出軍演「進逼」的照片，這是中共赤裸以武力恫嚇、威脅台灣人民。如此惡劣行徑，非常明顯中國就是國際的「麻煩製造者」、也是區域穩定的破壞者。

吳崢表示，當台灣國家安全遭受挑戰，民主國家的政黨，都負有對國家忠誠義務，應當共同守護國家。看到國民黨主席朱立倫近期宣稱國民黨是反共政黨，如果此話為真，民進黨樂見國民黨一起加入反共行列，這才是民主國家內部政黨間的良性競爭。

吳崢也指出，但是一邊聽到朱立倫說國民黨反共，一邊卻看到國民黨副主席夏立言前往中國，與河南省委書記會面，共同唱合統戰關鍵字「九二共識」，這樣的景象令人深感荒謬。夏立言會見的省委書記，就是中共黨組織在省級的最高領導人，國民黨一邊說反共，一邊派出副主席和中共密切交流，這是精神錯亂嗎？顯見國民黨實際上根本就是與中國共產黨合作，而非反共。

吳崢批評，國民黨宣稱要反共，但當夏立言與中共促膝長談時，有沒有在中共代表前表達反共的立場呢？有沒有譴責中共不斷動台武力恫嚇、破壞台海和平穩定呢？如果根本不敢，顯然「反共」只是朱立倫毫無意義的空話，用來欺騙台灣人民。

吳崢說，國民黨與民進黨都是台灣人民選出的政黨，但當中國不斷對台施壓軍事壓力，國人與民進黨反共態度的距離，卻遠遠比國民黨與共產黨的距離更加遙遠。遺憾國民黨身為台灣人民組成的政黨，卻不能站在台灣立場，一起和政府守護台灣，甚至幫著中國倒黑為白謾駡賴清德總統，幫著中國作賊喊抓賊，國民黨真正效忠的對象，已經昭然若揭。

民進黨發言人韓瑩表示，國民黨始終無法向台灣大眾說明清楚其和中共關係，始終是「陰陽雙面人」，國民黨朱立倫主席前腳說反共，後腳國民黨副主席夏立言前往中國講兩岸交流、九二共識，國際社會都認知到中國是台海局勢和平破壞者，國民黨卻始終無法站穩起反共立場，一面說反共，一面在親共，已經徹底失去台灣人民的信任，國民黨始終看不清中國共產黨無視所謂的兩岸交流，其目的就是威脅台灣，消滅中華民國的存在。

韓瑩痛批，朱立倫嘴上說反共，但底下國民黨籍立委無視其存在，國民黨立院總召傅崐萁，今年2月前往香港，宣稱代表中央政府聲稱為花蓮拓展觀光，但私下是否跟中國官員見面，迄今一直說不清楚，且傅去年多次前往中國後，行程都非常不透明，並且歸國後，多次推動高度爭議法案，阻擋多次國安法案，如此親中行徑，難怪會被花蓮當地民眾及葉老師痛批傅崐萁「通匪」。

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