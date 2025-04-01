北市社工助理薪資拖延欠款　社會局致歉：精進檢討杜絕再犯

▲民進黨立委吳沛憶、北市議員林亮君召開「社工勞動破網」記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北、桃園、高雄3地工會今與議員林亮君、立委吳沛憶召開記者會，點名北市、新北、南投、高雄、屏東、台東等縣市政府拖欠社工助理的薪資；其中，以台北市拖欠狀況最為誇張，除每個月都拖欠外，最長還拖欠長達2個多月。對此，北市社會局回應，對於社工助理未能如期請領薪資深感歉意，要求各單位進行檢討核銷流程並建立預警制度，「每月務必準時發放薪資」，確保所有助理社工員的勞動權益不受損害。

近期有各大專院校師生反應，各地方政府拖欠社工助理的薪資，根據調查，北市、新北、南投、高雄、屏東、台東等縣市都有出現薪資拖欠問題，平均拖欠10天到1個月，最早從111年度就有薪資拖欠的狀況發生。

其中，又以台北市拖欠的狀況最為誇張，除了每個月都拖欠外，最長還拖欠長達2個多月，曾出現114年1月份的薪資在3月17日才核發。台北社工工會沈曜逸副理事長表示，「台北市政府說重視青年，拖欠薪資這件事情，就是台北市政府最想要讓年輕社工學生留下的體驗嗎？」

高雄社工工會秘書長郭志南表示，除了社工助理欠薪資之外，「薪資制度」破網這個漏洞也很有問題，各縣市透過職務變更的名義，將社工專業人員改成「專案人員」，規避「社工薪資制度」，導致社工被變相減薪，新竹縣、彰化縣過去都有類似案例發生。

除變相減薪外，桃園社工工會理事長陳新皓也補充，社工長期面對高壓工作環境，需處理個案的困境、家庭衝突及社會不公，若沒有相對應的資源與支持，容易導致心理健康相關問題。但工會認為不要只停留於諮商、員工協助方案上，應該要替社工解決沒有資源可用，或是制度結構性的問題。

台北市議員林亮君指出，拖欠薪資是很嚴重的問題，尤其社工助理多是在學的大學生，台北市社會局此舉形同拿同學們的房租、飯錢在做社福。更誇張的是，自薪資拖欠發生至今已至少8個月，社會局長官們對此卻毫無所悉，更沒有拿出實際作為幫助第一線承辦同仁，垂直溝通不良，完全是「末梢血液循環出問題」還不自知。

吳沛憶表示，築起社會安全網是政府的法定業務，而社工是在第一線織起社安網的重要夥伴，政府應該要當社工最強的後盾，非常痛心看到第一線的社工的勞動權益受損，被拖欠薪資的社工助理甚至是學生，他們的雇主是政府，但政府卻帶頭違法，這讓人痛心，也絕對不能姑息。

對此，北市社會局長姚淑文表示，對於社工助理未能如期請領薪資深感歉意，要求各單位進行檢討核銷流程並建立預警制度，「每月務必準時發放薪資」，確保所有助理社工員的勞動權益不受損害。

另外，社會局社工科長邱慶雄指出，社會局聘僱的兼職助理，自113年下半年起，因台北市政府社會局因人員異動及業務交接出現落差，新進人員尚未能熟悉行政流程，雖每月皆有撥付前一月份之工資，但實際入帳時間不一，造成薪資撥付出現不固定或延遲情形。目前全數兼職助理薪資皆已完成撥付。